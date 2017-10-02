ККТ «Космос», который поджег православный активист, будет показывать «Матильду»

Киноконцертный комплекс «Космос» в Екатеринбурге будет показывать фильм Алексея Учителя «Матильда» несмотря на атаку православного активиста, который в начале сентября поджег ККТ в качестве протеста против киноленты, рассказывающей о романтической связи Николая II и балерины Кшесинской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте ККТ «Космос» появилась информация о том, фильм начнут показывать 26 октября. Приобрести билеты online пока нельзя. Зато можно ознакомиться с описанием киноленты Учителя: «Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров – там, где бьется сердце вечной России…». Также важно отметить: на фильм стоит ограничение 16+.

Лента повествует о любовной истории балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II. Она стала камнем преткновения между многочисленной сектой царебожников и обществом, хотя премьерный показ будет только через три недели. Часть верующих во главе с поклонницей Николая II депутатом Госдумы России Натальей Поклонской, посмотрев только трейлер ленты Учителя, заявила об оскорблении своих чувств. Верующие устраивали митинги и шествия.

4 сентября в Екатеринбурге один из противников «Матильды» Денис Мурашов начинил личный автомобиль УАЗ баллонами с газом, бочками с бензином, и протаранил входную группу ККТ «Космос», а затем бросил в здание кинотеатра «коктейль Молотова». Сумма ущерба, нанесенная ККТ «Космос» составила 17 миллионов рублей. Ремонтные работы в «Космосе» продолжались три недели. Первый массовый концерт в здании состоялся только 25 сентября.

Вице-мэр Екатеринбурга Вадим Дударенко заявил, что городская администрация предъявит счет виновнику происшествия. В настоящее время поджигатель задержан, с ним работают следователи в рамках возбужденного уголовного дела. По решению суда он отправлен в СИЗО.

По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра. Как выяснилось в ходе допроса подозреваемого, он приехал в Екатеринбург 3 сентября и провел целый день в Храме-на-Крови, после чего атаковал кинотеатр. Ранее мужчина был замечен на акции протеста в Тюмени против фильма Алексея Учителя «Матильда».

На фоне общественного резонанса студию Алексея Учителя в Петербурге и машины возле офиса его адвоката забросали коктейлями Молотова. Преступники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». Ввиду поступающих угроз некоторые кинотеатры Екатеринбурга ранее приняли решение отказаться от проката фильма. МВД России пообещало обеспечить дополнительные меры безопасности при показах в кинотеатрах «Матильды».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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