Поклонская добралась до актера Панина из-за пародии на Николая II / Депутат заявила на артиста в полицию

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская написала заявление в полицию на актера Алексея Панина, обвинив его в оскорблении чувств верующих. По словам артиста, причиной послужила его шутливая пародия трейлера к фильму Алексея Учителя «Матильда», где он изображал Николая II. Пародия была продемонстрирована в одном из выпусков интернет-шоу актера «Хайповости». В ней герой Панина вынужден всячески избегать навязчивого внимания со стороны балерины Матильды Кшесинской.

Актер сообщил в своем инстаграме, что пытался узнать в полиции, в чем его обвиняет Поклонская. Однако, по его словам, участковый отказался сообщить подробности дела и не позволил сфотографировать заявление депутата. «Не фотографировать, только ознакомление», – сказал правоохранитель, после чего попросил Панина покинуть кабинет.

Панин рассказал, что удивлен реакцией Поклонской на скетч из своего интернет-шоу. «Я никого не оскорблял, я – актер, веду шоу, я нанятый человек, мне пишут сценарий. Программу делает большая команда. Вообще удивительно, что такая молодая, красивая женщина, как Наталья Поклонская, ведет себя таким странным образом», – цитирует Панина РИА «Новости».

Актер добавил, что картина «Матильда» об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской он посмотрел, но лента ему не понравилась: «Фильм слабый». Панин добавил, что после просмотра «Матильды» ему показалось, что «вся эта шумиха – пиар ради рекламы», но после подачи заявления со стороны Поклонской «такие мысли отпали». Артист признался, что ему «страшно за нашу страну».

Стоит отметить, что «Матильда» вызывала протесты среди радикально настроенных православных верующих еще за несколько месяцев до выхода на экраны. В этой кампании активно участвовала Наталья Поклонская. Она назвала фильм экстремистским и оскорбляющим чувства верующих и потребовала запретить его показ. Депутат неоднократно просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у ленты прокатное удостоверение, но надзорное ведомство не нашло оснований для этого. После угроз со стороны радикалов от проката «Матильды» отказались некоторые региональные кинотеатры. В отношении лидера «Христианского государства» Александр Калинин, обещавшего атаковать кинотеатры за показ «Матильды», было возбуждено уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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