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Четверг, 7 февраля 2019, 14:36 мск

Новости Бульварное чтиво

Алексей Панин намекнул на эмиграцию в США

www.instagram.com/alexeypanin.oficcial/

Актер Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram фото американской визы и процитировал Лермонтова, намекая на то, что собирается эмигрировать в Штаты.

«Билет в один конец», – подписал Панин публикацию, а также процитировал строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…".

Алексей Панин намекнул на эмиграцию в США

В комментариях некоторые пользователи предположили, что Панин собирается уехать в США. Однако многие не поверили артисту и указали на то, что фото на визе не соответствует требованиям, и даже заподозрили, что актер воспользовался фотошопом.

Кроме того, подписчики звезды отметили, что виза имеет тип P3, который позволяет лишь временно работать на территории Соединенных Штатов.

Позже актер опубликовал еще две фотографии – статую Свободы и вид на Нью-Йорк.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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