«Ужаснувшийся» собственным выходкам Панин умоляет забрать его в армию пока не поздно – лучше в Крым

Российский киноактер Алексей Панин готов вступить в вооруженные силы России, и проходить службу в Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Панин считает, что таким образом он заработает прощение перед обществом за свои скандальные выходки.
Примечательно, что альтернативой военной службе в Крыму он назвал тюремное заключение.
«Это алкоголь. Я готов понести за это ответственность. Если надо отсижу, отстрадаю. Или отслужу, но желательно в июле и в Крыму, а не в Магадане!», – сказал актер в интервью «НСН».
Напомним, в интернет попали скандальные видеоролики, на которых человек похожий на Алексея Панина, разгуливает по улице в женском платье, а также занимается сексом с собакой, затем с мужчиной, и совершает другие подобные действия.
Сам актер не подтверждает свою причастность к видеороликам, или утверждает, что видео были сделаны до его излечения от алкогольной зависимости.
Отметим, что Панин успел отметиться скандалами и в Крыму. В 2013 году, по данным СМИ, он угодил в ДТП в Алуште, после чего ударил водителя – крымского татарина, ставшего участником аварии.
Позже он прокомментировал случившееся, сделав провокационное заявление с упоминанием крымских татар.
Его слова вызвали возмущение у жителей Крыма, после чего актеру пришлось выкручиваться, утверждая, что он оправдывает репрессии времен СССР только в отношении «непорядочных людей», и его заявления не стоит применять к определенной нации.
Москва, Леонид Маковецкий
Москва. Другие новости 09.06.17
Проблемно и дорого: Порошенко испугался визового режима с Россией. / В дворцовых парках Крыма для туристов сделают платным вход, а для местных – проход. / Отомстил за смерть отца: в Севастополе осуждён пасынок, зарезавший мачеху и её сестру. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»