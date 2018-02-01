Панин – Майкову: «Бригада» создает проблемы «бандитско-гопническому обществу»

Российский актер Алексей Панин ответил своему коллеге Павлу Майкову, который назвал сериал «Бригада» преступлением перед Россией. Панин отчасти согласился с Майковым в том, что сериал пропагандировал неверные ценности, из-за чего немало представителей молодого поколения захотели стать бандитами. При этом он отметил, что влияние той или иной картины все же обусловлено средой, в которой растет человек.

«В 90-е, в начале нулевых в стране был полный хаос. Тогда, выйдя из своей грязной хрущевки, насмотревшись фильмов «Бригада», «Жмурки» и «Бумер», подросток берет в руки биту и идет грабить коммерческие палатки. Конечно, в этом Майков прав. Но это не значит, что такое кино надо запрещать», – приводит «НСН» слова Панина.

Панин пояснил, что популярность «Бригады», «Бумера» и «Жмурок» обусловлена тем, что картины не являются «третьесортной халтурой», добавив, что проблема, которую затронул Майков, является «проблемой нашего полууголовного гомофобного общества». «В Европе такое кино не может нанести вред. У них ценности другие, не бандитско-гопнические. У нас же даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене», – резюмировал Панин.

Как писал «Новый День», Павел Майков, сыгравший роль Пчёлы в «Бригаде», резко раскритиковал этот сериал, вышедший на экраны в 2002 году, назвав его «преступлением против России». Он полагает, что сериал нанес значительный вред российскому обществу, оказав негативное влияние на людей и спровоцировал рост преступности в стране.

Актер убежден, что из-за сериала многие молодые люди встали на криминальный путь. Майков выразил уверенность, что «нельзя спасти мир с помощью зла и насилия». «Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу – известность, а для общества, людей – вред. «Бригада» – это преступление перед Россией, в котором я участвовал, – заключил Майков.

Сериал повествовал об истории создания и становления преступной группировки в России и был очень популярен в 2000-е.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.18

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