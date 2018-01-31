Пчела из «Бригады» признался в соучастии в «преступлении против России»

Российский актер Павел Майков, сыгравший роль Пчелы в «Бригаде», резко раскритиковал этот сериал, вышедший на экраны в 2002 году, назвав его «преступлением против России». Он полагает, что сериал нанес значительный вред российскому обществу, оказав негативное влияние на людей и спровоцировал рост преступности в стране. Такое мнение Майков высказал в интервью «Вечерней Москве».

Актер убежден, что из-за сериала многие молодые люди встали на криминальный путь. Однако сам Майков выразил уверенность, что «нельзя спасти мир с помощью зла и насилия».

«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу – известность, а для общества, людей – вред. «Бригада» – это преступление перед Россией, в котором я участвовал, – заключил Майков.

Сериал повествовал об истории создания и становления преступной группировки в России и был очень популярен в 2000-е.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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