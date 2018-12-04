Пил, курил, матерился: актера Панина снова сняли с рейса за хулиганство

Актер Алексей Панин отметился очередным пьяным дебошем на борту самолета. На этот раз артиста сняли в аэропорту Внуково с прибывшего из Стамбула рейса авиакомпании «Победа» за неподобающее поведение перед посадкой.

Инцидент произошел 1 декабря. Панин, по данным источника RNS, распивал спиртное, курил на борту и оскорблял бортпроводников. Как сообщил собеседник издания, актер два раза покурил в туалете, игнорируя предупреждения членов экипажа о запрете курения на борту. При этом он «учил» других пассажиров, как правильно курить в самолете и закрывать детектор дыма бумажной салфеткой. Кроме того, Панин употреблял алкоголь и неоднократно оскорблял бортпроводников, употребляя нецензурные выражения. Артист также требовал принести ему ручку для раздачи автографов и кричал, что ему ничего не будет за хулиганское поведение в России, потому что он – звезда.

После посадки во Внуково на борт были вызваны сотрудники полиции, которые сняли Панина с рейса.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» подтвердили информацию о происшествии, но подробности не уточнили. Представитель перевозчика отметил, что компания собирается взыскать с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку лайнера.

Между тем, сам Панин опроверг информацию об инциденте. «Понятия не имею, о чем идет речь», – заявил актер в комментарии РЕН ТВ.

Как сообщал РИА «Новый День», в середине августа Панин устроил дебош на борту самолета, вылетавшего из Симферополя в Москву: во время взлета он ходил по салону, игнорировал требования стюардесс. По словам очевидцев, Панин был сильно пьян. Командир экипажа принял решение вернуться в Симферополь. К самолету вызвали полицию. Панина сняли с рейса, а борт снова отправили в столицу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.18

Любитель марихуаны пожаловался на шумных соседей и попал в полицию. / В Москве пойман киллер, расстрелявший 10 лет назад бизнесмена и его знакомого. / В Крыму спецслужбы выявили фальшивого капитана ФСБ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»