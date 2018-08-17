Крым не отпускает: актер Панин «развернул» самолет в Симферополь

Алексей Панин в очередной раз удостоился внимания прессы из-за неадекватного поведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», актер устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву: во время взлета он ходил по салону, игнорировал требования стюардесс.

По словам очевидцев, Панин был сильно пьян. Командир корабля принял решение вернуться в Симферополь.

К самолету вызвали полицию. Панина сняли с рейса, а борт снова отправили в Москву.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.08.18

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