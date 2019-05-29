Актер Панин попал на крупный штраф за пьяный дебош с курением в самолете

Актер Алексей Панин оштрафован за курение в самолете. Инцидент произошел 1 декабря прошлого года во время рейса Стамбул – Москва авиакомпании «Победа». Панин, по данным СМИ, распивал алкоголь, курил на борту и оскорблял бортпроводников. По прибытии в аэропорт Внуково Панина задержали и составили административный протокол.

По данным источника RNS, Панин дважды покурил в туалете, игнорируя предупреждения членов экипажа о запрете курения на борту. При этом он «учил» других пассажиров, как правильно курить в самолете и закрывать детектор дыма бумажной салфеткой. Кроме того, артист употреблял спиртное и неоднократно оскорблял бортпроводников, употребляя нецензурные выражения. Актер также требовал принести ему ручку для раздачи автографов и кричал, что ему ничего не будет за хулиганское поведение в России, потому что он – звезда.

Представитель перевозчика подтвердил инцидент, отметив, что компания собирается взыскать с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку лайнера. Между тем, сам Панин опроверг информацию о дебоше.

В судебном постановлении отмечается, что после инцидента авиакомпании пришлось проводить дополнительную санитарную обработку воздушного судна. Актера обязали возместить потраченные на это деньги – 59 тысяч рублей, передает РИА «Новости». Данное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.

Напомним, в середине августа 2018 года Панин устроил пьяный дебош на борту самолета, вылетавшего из Симферополя в Москву: во время взлета он ходил по салону, игнорировал требования стюардесс. По словам очевидцев, Панин был сильно пьян. Командир экипажа принял решение вернуться в Симферополь. К самолету вызвали полицию. Панина сняли с рейса, а борт снова отправили в столицу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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