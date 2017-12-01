Суд продлил срок ареста поджигателю ККТ «Космос» Денису Мурашову

Царебожник Денис Мурашов, который поджег ККТ «Космос» в знак протеста против фильма Алексея Учителя «Матильда», пробудет в СИЗО минимум еще один месяц. Такое решение о продлении меры пресечения вынес сегодня Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мурашова по результатам экспертизы признали невменяемым. В прокуратуре Свердловской области ранее уточняли, что мужчина страдает психическим расстройством, представляя особую опасность для себя и окружающих. В связи с этим надзорное ведомство намеревалось просить суд направить поджигателя на принудительное лечение в стационар психиатрической больницы. Наблюдатели предполагали, что сегодня судья Железнодорожного районного суда Елена Иванова удовлетворит это ходатайство. Однако суд вынес постановление только о продлении срока ареста – до 9 января 2018 года. Следующее заседание суда по делу Мурашова состоится 15 декабря.

Присутствовавшие в судебной инстанции журналисты отметили кардинальные изменения во внешности Мурашова. Несколько месяцев назад при избрании меры пресечения у обвиняемого было сильно опухшее лицо. Наблюдатели предположили, что мужчина повергся насильственным действиям со стороны полицейских на допросе. Но эту информацию опровергли в Следственном комитете и ГУ МВД РФ по Свердловской области. Медицинские работники позже пояснили, что на лице царебожника – последствия ожогов. Сегодня же Мурашов выглядел полностью здоровым, его лицо восстановилось. Обвиняемый отказался отвечать на вопросы прессы.

Напомним, житель Ирбита Денис Мурашов ранним утром 4 сентября на автомобиле УАЗ врезался во входную группу ККТ «Космос» и бросил в здание коктейль Молотова. При этом в его машине были газовые баллоны и бочки с бензином. Избежать взрыва удалось благодаря оперативной реакции спецслужб и МЧС. Сам поджигатель скрылся, но позже его задержала полиция. Против Мурашова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Решением суда на время расследования дела мужчину отправили в СИЗО.

По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра. Как выяснилось в ходе допроса подозреваемого, он приехал в Екатеринбург 3 сентября и провел целый день в Храме-на-Крови, после чего атаковал кинотеатр. Ранее мужчина был замечен на акции протеста в Тюмени против фильма Алексея Учителя «Матильда». Администрация Екатеринбурга подсчитала ущерб от действий поджигателя. Мурашову должны выставить счет на 20 млн рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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