Четверг, 28 сентября 2017, 14:07 мск

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Ущерб ККТ «Космос» после поджога царебожником составил 17 миллионов рублей

Ущерб ККТ «Космос» после поджога царебожником составил 17 миллионов рублей

Администрация Екатеринбурга подсчитала сумму материального ущерба, нанесенному киноконцертному комплексу «Космос» после поджога. Убыток для муниципального учреждения составил 17 миллионов рублей. Такая информация прозвучала на заседании общественной палаты Екатеринбурга, сообщил в твиттере общественник Алексей Беззуб.

Новый День: Ущерб ККТ ''Космосу'' после поджога царебожником составил 17 миллионов рублей
4 сентября

Напомним, ранее вице-мэр Екатеринбурга Вадим Дударенко заявил, что городская администрация предъявит счет виновнику происшествия. Житель Ирбита Денис Мурашов ранним утром 4 сентября на автомобиле УАЗ врезался во входную группу ККТ «Космос» и бросил в здание коктейль Молотова. При этом в его машине были газовые баллоны и полупустая бочка с бензином. Избежать взрыва удалось благодаря оперативной реакции спецслужб и МЧС. Сам поджигатель скрылся, но позже его задержала полиция.

Новый День: Ущерб ККТ ''Космосу'' после поджога царебожником составил 17 миллионов рублей
4 сентября

Против Мурашова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Решением суда на время расследования дела мужчина отправлен в СИЗО на два месяца.

Новый День: Ущерб ККТ ''Космосу'' после поджога царебожником составил 17 миллионов рублей
6 сентября

По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра. Как выяснилось в ходе допроса подозреваемого, он приехал в Екатеринбург 3 сентября и провел целый день в Храме-на-Крови, после чего атаковал кинотеатр. Ранее мужчина был замечен на акции протеста в Тюмени против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Новый День: Ущерб ККТ ''Космосу'' после поджога царебожником составил 17 миллионов рублей
21 сентября

Ремонтные работы в ККТ «Космос» продолжались три недели. Первый массовый концерт в здании состоялся только 25 сентября.

Новый День: Ущерб ККТ ''Космосу'' после поджога царебожником составил 17 миллионов рублей
27 сентября

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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