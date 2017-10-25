Эксклюзив. Накануне премьеры «Матильды» Поклонская выступила с обращением: раскритиковала генпрокурора и сравнила фильм с пропагандой геноцида

Накануне премьеры фильма Алексея Учителя депутат Государственной думы РФ попросила РИА «Новый День» предоставить ей площадку для выступления, посвященному выходу фильма на большие экраны. В своей речи Наталья Поклонская раскритиковала генерального прокурора РФ Юрию Чайку, не обнаружившего в фильме признаков экстремизма, а творение Учителя сравнила с глумлением над Холокостом и геноцидом армян. Мнение депутата, которое не во всем совпадает с мнением редакции, мы, тем не менее, публикуем без купюр.

«Сегодня много говорят о том, что смотреть или не смотреть фильм «Матильда» – личное дело каждого. Мол, цензуры у нас нет – фильм художественный, там вполне может быть любой вымысел – поэтому иди и смотри. Только озвучивать такую позицию доверяют чиновникам средней руки, с которых, если что и спроса нет. Ну что, ну ляпнул человек. Но это же не позиция высокого руководства. Равно как и так называемый ответ генерального прокурора. Который в силу закона или хотя бы элементарной корректности должен был бы ответить мне лично, но ответил его представитель. Хорошо, что не адвокат Учителя – он, наверное, занят подготовкой благодарственной речи прокурору. Я никого ни за что не буду агитировать.

Просто прошу задуматься. Многие вредные и губительные для себя вещи человек делает из простого интереса. Из любопытства. Пробует наркотик, подписывается на группу смерти в интернете. Лезет на крышу электрички, читает и пересылает запрещенные законом материалы. Но не бывает так, чтобы подойдя к краю бездны, человеку бы не захотелось туда заглянуть. Так и сегодня многим хочется сходить и посмотреть на то, о чем же так долго неистово спорили. Что хотели запретить – о какой угрозе предупреждали. Но здесь стоит соотнести сомнительные перспективы ознакомления с исторической подделкой и рисками иного характера. Ведь фильм и его создатели настойчиво пропагандируют две основные идеи.

Первая. То, что человек независим от своих предков, воспитания, морали нравственности и религии и долга. Всем правит сиюминутная чувственность. Увидел голую грудь танцовщицы. И пожалуйста, страсть, обморок – все остальное побоку.

И вторая. О том, что святые становятся понятнее, если показать их в минуты слабости. Причем нагло выдуманной. Мол, так они ближе для понимания простыми людьми. Глядите, как потерять голову и контроль над собой от вожделения может и глава государства и святой. А уж воспользоваться услугами черной магии – так это вообще на каждом шагу. В этом-то и есть предлагаемая зрителю идеология, до неузнаваемости искаженная история нашей страны, помноженные на унизительные дефективные нравственные установки. Эти установки усилены дополнительными спецэффектами. Видавшим виды немецким порноактером-сатанистом в роли нашего российского царя, с падающей у него с головы короной. Скабрезными и не имеющими ничего общего с реальностью высказываниями Александра Третьего и другие.

Может быть, стоит задуматься, достойны ли вы такого кино? Как человек, чье достоинство должно быть на первом месте. Как малая часть большого народа с великой историей. Православный или мусульманин, уважающий права верующих и национальные святыни. Вы уже один раз заплатили за этот позорный фейк, когда государство выделило деньги на треть этого «исторического блокбастера». Хотите заплатить еще раз? А завтра Учителю или другому режиссеру захочется снять фильм о Холокосте. А он показал бы эту трагедию через постельные сцены и в итоге заявил бы, что его на самом деле не было и это все выдумка. То же самое можно сказать о геноциде армян, или о Великой Отечественной войне сказать, что ее выиграли американцы. Назвав такие фильмы историческими блокбастерами и выделив на них миллионы государственных средств.

Тоже будет аргумент свободы творчества. А генеральный прокурор тоже не увидит основания для реагирования, как и сегодня?»

Москва, Максим Бородин

Москва. Другие новости 25.10.17

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