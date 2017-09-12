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Кинотеатры начали отказываться от показа скандальной «Матильды»

Кинотеатры начали отказываться от показа скандальной «Матильды»

Российские сети кинотеатров начали отказываться от демонстрации фильма Алексея учителя «Матильда», ставшего скандальным еще до выхода в прокат. Первыми об отказе заявили «Синема парк» и «Формула кино» в связи угрозой безопасности для зрителей.

Как сообщила пресс-служба киносети, «в связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя «Матильда», произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети «Синема парк» и «Формула кино» приняло решение отказаться от показа кинокартины».

«Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», – сообщила пресс-служба киносети, передает .

«Синема парк» и «Формула кино» по-прежнему остаются вне вопросов политики и религии, подчеркнули в компании, а отказ от показов – вынужденное решение на фоне последних событий, угрожающих безопасности зрителей.

Ранее противники фильма заявляли о возможных поджогах кинотеатров, где будет демонстрироваться лента.

«Синема парк» и «Формула кино» – одна крупнейшая сетей кинотеатров в стране. В состав входит 75 кинотеатров в 28 городах России. На данный момент в активе кинооператора 624 зала, то есть практически каждый 7-й зал в России.

Москва, Светлана Антонова

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© 2017, РИА «Новый День»

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