«Гореть за Матильду»: полиция возбудила уголовное дело после поджога автомобилей

В Москве по факту возгорания двух автомобилей, находившихся около офиса адвокатской конторы, одним из клиентов которого является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, возбуждено уголовное дело.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, случившееся квалифицировано по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В МВД уточнили, что в Москве на службу «02» в 5:20 от граждан поступила информация о возгорании автомобилей в Староконюшенном переулке. Прибывшими на место происшествия полицейскими обнаружены автомобили «Хонда» и «Мерседес», пострадавшие от огня.

Как сообщал ранее «Новый День», рядом с сожженными автомобилями были разбросаны листки с надписью «Гореть за Матильду». В коллегии адвокатов, рядом с которой произошло ЧП, сочли, что эту провокацию организовали соратники депутата Госдумы Натальи Поклонской, выступающие резко против фильма «Матильда», ставшего уже скандальным до его выхода в прокат.

Между тем, сама Поклонская, комментируя ЧП, обвинила режиссера Алексея Учителя и его сторонников в попытках «выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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