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Задержаны подозреваемые в поджоге машин около адвокатского бюро в центре Москвы

Задержаны подозреваемые в поджоге машин около адвокатского бюро в центре Москвы

Полиция задержала троих подозреваемых в поджоге автомобилей в центре Москве. Одного из злоумышленников поймали в столице, двух других – в Липецкой области. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ЧП произошло 11 сентября в Староконюшенном переулке около адвокатской конторы, одним из клиентов которого является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель. Тогда сгорели два автомобиля, а рядом были разбросаны листки с надписью «Гореть за Матильду» .

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В МВД уточнили, что в настоящий момент в местах проживания задержанных проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. Сами предполагаемые поджигатели доставлены в территориальные отделы полиции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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