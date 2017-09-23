«Матильда» в кинотеатрах: возбуждено уголовное дело

Скандал с угрозами погромов в кинотеатрах с требованием отказаться от демонстрации фильма «Матильда», ставшего скандальным еще до выхода в прокат, завершился уголовным делом. Полиция квалифицировала действия по статье 179 УК РФ – принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело возбуждено следственным управлением УВД по Центрального округа ГУ МВД России по г Москве «по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан руководитель одной из общественных организаций. Волк не уточнила имя фигуранта, однако, по сведениям «Интерфакса», речь идет о лидере движения «Христианское государство – Святая Русь» Александре Калинине, который ранее был опрошен по делу о поджоге автомобилей у офиса адвокатской конторы Константина Добрынина – юриста режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Сообщается, что после допроса был сначала отпущен, а затем вновь задержан. Экспертиза проверяет записанные Калининым ролики на признаки разжигания межнациональной розни.

Стоит отметить, что ранее рссийские сети кинотеатров начали отказываться от демонстрации фильма Алексея учителя «Матильда», ставшего скандальным еще до выхода в прокат. Первыми об отказе заявили «Синема парк» и «Формула кино» в связи угрозой безопасности для зрителей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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