«Матильда» не оскорбляет память Николая II»: Мединский обвинил Поклонскую в цензуре, дискредитации культуры и РПЦ И призвал силовиков защитить кинотеатры от противников фильма

Глава Минкультуры России Владимир Мединский выступил с обвинением в адрес депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонскую и «православных активистов» из-за нападок на фильм Алексея Учителя «Матильда». Министр назвал «цезурой» и «беззаконием» любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом нашумевшей ленты.

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя «православными»», – говорится в заявлении главы Минкульта, опубликованном на сайте ведомства.

«Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры – это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», – подчеркнул Мединский, напомнив, что Министерство культуры на законных основаниях выдало фильму прокатное удостоверение. «В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с «Матильдой» нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной», – говорится в заявлении.

«У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон «активистов», мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству», – считает министр.

Мединский убежден, что «активисты», которых поддерживает Поклонская, дискредитируют государственную культурную политику и РПЦ. «Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь. Православие – оно ведь о любви, а не о ненависти. Чем они тогда отличаются от фанатиков иных конфессий или сект в худшем их проявлении?», – говорится в заявлении руководителя Минкультуры.

Мединский также отметил, что Министерство культуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг «Матильды». По его мнению, любая полемика о ленте до ее выхода на экраны беспредметна: «Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» – и даже бравируют этим». Министр добавил, что смотрел «Матильду» и не нашел ничего оскорбительного для памяти императора Николая II. «Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание – это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии», – полагает Мединский.

Министр культуры попросил правоохранительные органы «обеспечить соблюдение законности», «жестко пресечь давление» на государство и кинобизнес со стороны «распоясавшихся «активистов»-поджигателей», «нагло именующих себя православными». «Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям», – призвал Мединский правоохранителей.

Как сообщал «Новый День», накануне объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявили об отказе от демонстрации «Матильды» в связи угрозой безопасности для зрителей. Ранее противники киноленты заявляли о возможных поджогах кинотеатров, где будет демонстрироваться фильм. В конце августа студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге забросали «коктейлями Молотова». 11 сентября бутылками с зажигательной смесью закидали машины возле офиса адвоката режиссера в Москве. Злоумышленники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». До этого в Екатеринбурге православный радикал протаранил на УАЗике входную группу кинотеатра «Космос», после чего кинул в здание бутылку с зажигательной смесью. Сейчас он находится под арестом.

Сегодня стало известно, что екатеринбургский кинотеатр «Континент Синема» (ТРЦ «Фан-Фан») получил два письма с требованием не показывать фильм «Матильда». Авторы послания – представители общественной всероссийской организации «Христианское государство – Святая Русь» – подробно рассказывают о «вреде» предстоящей премьеры, и грозят «радикальнейшими мерами», которые будут приняты, если показ все-таки состоится. «Если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть», – предупреждают противники ленты. При этом авторы писем запрещают адресатам обращаться в правоохранительные органы.

Письма с угрозами из-за показа «Матильды» получила и сибирская сеть кинотеатров Art Science Cinema Distribution. Однако в сети не собираются отказываться от планов по показу этой картины, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора по рекламе сети Дмитрия Кима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.17

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