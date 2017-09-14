«Протесты против «Матильды» стали «мини-ИГИЛом»: полиция будет охранять показы фильма Учителя в кинотеатрах

МВД России пообещало обеспечить дополнительные меры безопасности при показах в кинотеатрах фильма Алексея Учителя «Матильда», против которого ополчилась депутат Госдумы Наталья Поклонская и «православные актвисты». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что в связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат этой ленты территориальные органы полиции «ориентированы на содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов федерации и органам местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка» в местах демонстрации «Матильды» для обеспечения безопасности зрителей и пресечения возможных провокаций.

«Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях», – заверили в МВД.

Накануне глава Минкультуры Владимир Мединский в своем письме призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева обеспечить порядок во время демонстрации нашумевшей ленты. «Задолго до выхода в прокат эта кинокартина вызвала широкий общественный резонанс, который сопровождается многочисленными публикациями в прессе, обсуждением в соцсетях и, к сожалению, в отдельных случаях – призывами к насилию», – отмечается в послании. Мединский указал на участившиеся в последнее время угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма. «С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить принять необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и пресечения любых противозаконных действий граждан и организаций, связанных с предстоящим показом фильма», – пишет министр культуры.

В тот же день Мединский выступил с обвинением в адрес депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и «православных активистов» из-за нападок «Матильду». Министр счел «цензурой» и «беззаконием» любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом скандальной ленты. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя «православными»», – говорится в заявлении главы Минкульта. Поклонская в ответ на комментарий Мединского на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразила сомнение в правомерности выдачи Минкультом прокатного удостоверения для фильма и заявила о «нецелевом использовании бюджетных средств» при создании картины. Депутат пишет, что авторы «Матильды» предоставили «недостоверные документы для получения прокатного удостоверения»: «ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе».

Ранее стало известно, что фильм Учителя решили не показывать в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Решение кинопрокатчики объяснили тем, что зрителям может угрожать опасность. В конце августа студию Учителя в Санкт-Петербурге забросали «коктейлями Молотова». 11 сентября бутылками с зажигательной смесью закидали машины возле офиса адвоката режиссера в Москве. Злоумышленники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». До этого в Екатеринбурге православный радикал протаранил на УАЗике входную группу кинотеатра «Космос», после чего кинул в здание бутылку с зажигательной смесью.

13 сентября стало известно, что екатеринбургский кинотеатр «Континент Синема» (ТРЦ «Фан-Фан») получил два письма от представителей общественной всероссийской организации «Христианское государство – Святая Русь» с требованием не показывать фильм «Матильда». «Если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть», – предупреждают противники ленты. Письма с угрозами из-за показа «Матильды» накануне получила и сибирская сеть кинотеатров Art Science Cinema Distribution. Однако в сети не намерены отказываться от планов по показу этой картины. Сегодня стало известно, что несколько камчатских кинопрокатчиков отказались от демонстрации фильма «Матильда». В региональном министерстве культуры заявили, что никаких рекомендаций по поводу проката ленты не давали. «Такова гражданская позиция руководителей данных организаций», – отмечается в заявлении ведомства.

Между тем за «Матильду» вступился известный режиссер и глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин. Он заявил, что протесты против нее становятся «мини-ИГИЛом» (запрещенная в РФ террористическая организация), передает «Интерфакс». По словам режиссера парламентария, ему кажется, что «оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы – поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) начинается». При этом несколько дней назад Говорухин заявлял, что Поклонская протестует против ленты «из хороших побуждений», однако парламентарий не предусмотрела последствий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.17

Скончалась экс-солистка группы «БандЭрос». / Посмотрел и осуждаю: официальный комментарий представителя Московского патриархата о фильме «Матильда». / Параноидальная «мама!», Гармаш-ребенок и снова триллер про квеструм – кинопремьеры недели (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»