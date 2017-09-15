Паноптикум. Защищать кинотеатры от православных радикалов будут казаки

Уральские казаки готовы встать на защиту кинотеатров и зрителей от православных радикалов. Готовность оказать помощь в охране порядка в дни показа фильма «Матильда» выразило правление Хуторского казачьего общества «Станица Державная».

«Можно по-разному относиться к данному кинопроизведению, но насильственные действия, связанные с его показом, не должны угрожать деятельности авторов, прокатчиков и тем более зрителей. Мы не приемлем акт вандализма, произошедший в ККТ «Космос» в городе Екатеринбурге 4 сентября. Призываем братов-казаков принять участие в охране порядка при демонстрации данного фильма в кинотеатрах», – заявил первый заместитель атамана ХКО «Станица Державная» Авиэль Плеханов, подчеркнув, что казаки готовы выйти для охраны правопорядка кинотеатров, демонстрирующих фильм «Матильда».

Напомним, накануне стало известно, что просмотры фильма будут проходить под контролем стражей порядка – МВД России пообещало обеспечить дополнительные меры безопасности при показах в кинотеатрах. «Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях», – заверили в МВД.

Ранее стало известно, что фильм Учителя решили не показывать в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Решение кинопрокатчики объяснили тем, что зрителям может угрожать опасность. В конце августа студию Учителя в Санкт-Петербурге забросали «коктейлями Молотова». 11 сентября бутылками с зажигательной смесью закидали машины возле офиса адвоката режиссера в Москве. Злоумышленники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». До этого в Екатеринбурге православный радикал протаранил на УАЗике входную группу кинотеатра «Космос», после чего кинул в здание бутылку с зажигательной смесью. Лидер «Христианского государства» (разрешена на территории РФ) Александр Калинин в интервью «Медузе» заявил, что православные, выступающие против показа фильма, готовы жечь кинотеатры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

«Екатеринбург-Экспо» снова опростоволосился перед федеральными чиновниками. / В муниципальных думах упало число депутатов от оппозиционных партий. / Невьянская башня стала самой популярной у туристов этим летом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»