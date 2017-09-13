«Будут предприняты радикальнейшие методы»: кинотеатры Екатеринбурга получили письма с угрозами из-за фильма «Матильда» (СКАНЫ)

Екатеринбургские кинотеатры получили письма с требованием не показывать фильм Алексея Учителя «Матильда», который приобрел скандальную известность задолго до выхода на экраны и стал причиной волны протестов и нападок со стороны православных активистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два таких послания поступило в «Континент Синема» (ТРЦ «Фан-Фан») – их сегодня опубликовали в сообществе «Интересный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Назвать тон писем дружеским сложно. Авторы – представители общественной всероссийской организации «Христианское государство – Святая Русь» – подробно рассказывают о «вреде» предстоящей премьеры, и предупреждают о том, как будет воспринят факт показа киноленты на большом экране. «Будут предприняты радикальнейшие методы», – говорят противники фильма. Заявляется, что «если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть». При этом авторы писем запрещают адресатам обращаться в правоохранительные органы.

Ранее аналогичные сообщения с угрозами получили другие российские кинотеатры. В связи с этим объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» отказалось от показа «Матильды». Это решение возмутило министра культуры Владимира Мединского. «Об этом могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», – заявил он накануне. При этом министр не конкретизировал предмет своего возмущения, но пообещал подготовить по этому поводу более подробное заявление.

Вместе с тем 12 сентября стало известно, что в Екатеринбурге премьерный показ фильма «Матильда» планирует провести кинотеатр «Салют». Соответствующий запрос уже отправлен руководством заведения правообладателю ленты. «Если на наш запрос оперативно ответят, и удастся показать фильм раньше, чем он выйдет в прокат, мы обязательно проинформируем зрителей», – уточнили в «Салюте». Здесь напомнили, что фильм выходит в прокат 25 октября, а предварительная продажа билетов начнется уже в этот четверг, 14 сентября.

Еще не вышедший фильм Алексея Учителя об истории взаимоотношений Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвал шквал критики. Масштабную акцию против киноленты организовала депутат Госдумы Наталья Поклонская. На фоне общественного резонанса студию Алексея Учителя в Петербурге и машины возле офиса его адвоката забросали «коктейлями Молотова». Преступники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». До этого в Екатеринбурге православный радикал протаранил на автомобиле УАЗ входную группу кинотеатра «Космос», после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Сейчас мужчина находится под арестом.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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