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Скандалы и происшествия

Не виноватая я: Поклонская ответила на обвинения Мединского в цензуре из-за нападок на «Матильду»

Не виноватая я: Поклонская ответила на обвинения Мединского в цензуре из-за нападок на «Матильду»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на заявление министра культуры России Владимира Мединского, касающегося скандала вокруг еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», ставшего причиной нападок со стороны «православных активистов». Ранее сегодня глава Минкультуры назвал «цезурой» и «беззаконием» любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом нашумевшей ленты. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя «православными»», – говорится в главы Минкульта, размещенном на сайте ведомства. Мединский также отметил, что его ведомство на законных основаниях выдало фильму прокатное удостоверение. «В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с «Матильдой» нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной», – говорится в заявлении. Министр попросил правоохранительные органы «жестко пресечь давление» на государство и кинобизнес со стороны «распоясавшихся «активистов»-поджигателей», «нагло именующих себя православными».

Поклонская в ответ на комментарий Мединского на своей странице выразила сомнение в правомерности выдачи Минкультом прокатного удостоверения для фильма и заявила о «нецелевом использовании бюджетных средств» при создании скандальной картины. Депутат пишет, что авторы «Матильды» предоставили «недостоверные документе для получения прокатного удостоверения»: «ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе».

По мнению Поклонской, кинотеатры, отказавшиеся от демонстрации фильма, уважают чувства людей, и не желают «быть использованными создателями непонятного проекта «Матильда», среди создателей которого «уроженец западной Украины, где реализован «Евромайдан»». Кого она имеет в виду, парламентарий не уточнила. Отметим, что режиссер Алексей Учитель родился в Ленинграде. «А во всем «виновата» – Поклонская», – закончила свой пост депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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