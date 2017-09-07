В Кремле назвали уродливыми проявлениями атаки на кинотеатры за показ «Матильды»

Нападение на студию режиссера фильма «Матильда» и атаки на кинотеатры из-за предстоящего показа картины подлежат самому жесткому осуждению. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры – это все предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов, потому что это является актом хулиганства, вандализма и так далее», – подчеркнул Песков, слова которого приводит RT. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что подобные действия будут пресекаться.

«В остальном могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто, можно вести общественные дискуссии, но подобные уродливые проявления, конечно, никоим образом не подлежат пониманию или осмыслению. Скорее, они подлежат самому жесткому осуждению», – сказал он.

Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что более 100 организаций, связанных с прокатом «Матильды», получили угрозы. При этом 31 августа неизвестные забросали студию режиссера в Санкт-Петербурге коктейлями Молотова. А 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний царебожник Денис Мурашов поджег ККТ «Космос». Мужчина на УАЗе с газовыми баллонами и полупустыми бочками с бензином врезался в здание ККТ и бросил во входную группу коктейль Молотова, после чего скрылся. После инцидента он самостоятельно обратился в больницу в связи с ожогами, где его и задержали полицейские.

Выяснилось, что до этого Мурашов участвовал в митингах против «Матильды».

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога». 6 сентября Мурашова отправили в СИЗО на два месяца, ему предъявили обвинение. По информации СКР, мужчина состоял на учете у психиатра.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс. В словесную перепалку поэтапно включились общественные движения (среди них – «Царский крест», активисты которого положили начало борьбе с фильмом «Матильда»), Екатеринбургская епархия, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Наталья Поклонская и режиссер «Матильды» Алексей Учитель. Последний по факту экстремистских действий противников «Матильды», премьера которой еще даже не состоялась, направил заявление главе ФСБ Александру Бортникову.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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