«С любовью по печени» грозится дать Алексею Учителю его идейный оппонент (ВИДЕО)

Режиссер православных убеждений Сергий Алиев опубликовал первую серию фильма «Оболганный государь», посвященную разоблачению картины «Матильда». Алиев надеется с помощью агитации переубедить Учителя выпускать в прокат фильм о Николае II. Если слова не подействуют, после премьеры режиссера может ждать мужской разговор с экс-боксером и удар «по печени с любовью».

Алексею Учителю – с любовью

Кроме того, Алиев сегодня вызвал Учителя на публичные дебаты, представив журналистам четыре вопроса к оппоненту. Они касаются исторической достоверности фактов о внебрачной связи Николая II, чувств оскорбленных верующих и аспекта разжигания розни в среде верующих людей. Подробности – на видео РИА «Новый День».

Вызов на дебаты

Напомним, два месяца назад Сергий Алиев, режиссер фильма с рабочим названием «Ложь Матильды», вышедшего накануне как «Оболганный государь», сделал неожиданное заявление об идеологии борцов с фильмом «Матильда». По его словам, «Матильда» возводит хулу на царя, которого он считает искупителем. Своим фильмом Алиев намерен развеять мифы и легенды о Николае Втором, его жизни и смерти. Так, по его мнению, царь стал жертвой еврейского заговора, в котором принимали участие представители высшего духовенства ортодоксальных иудеев – хасидов. В качестве доказательства своей теории он порекомендовал почитать Сергея Нилуса «Близ есть при дверех... тайна протоколов сионских мудрецов», куда включены и «Протоколы сионских мудрецов», и другие материалы (некоторые из них считаются антисемитскими). В ноябре 2012 года в Федеральный список экстремистских материалов была добавлена запись под номером 1496: «Брошюра «Протоколы сионских мудрецов» (решение Ленинского районного суда города Оренбурга от 26.07.2010)».

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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