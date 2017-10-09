Цитаты Николая II и Александры появятся в екатеринбургских трамваях и на билбордах

Ролики и интернет-баннеры с цитатами Николая II и его супруги Александры Федоровны появятся в ближайшее время на мониторах в общественном транспорте Екатеринбурга, на билбордах и на информационных ресурсах в сети интернет. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Макеты с цитатами Царской четы – своего рода пролог информационно-просветительской кампании о Царской семье, поясняют в епархии. «Сегодня в общественном пространстве не достает правдивой информации о жизни святых Царственных страстотерпцев, – говорят инициаторы проекта. – Как они жили, какими были их взаимоотношения внутри семьи и с подданными».

Напомним, ранее с подачи режиссера фильма «Ложь Матильды» Сергия Алиева в Екатеринбурге уже установили несколько билбордов с изображенным на них императором Николаем Вторым и цитатой из Соборной клятвы русского народа на верность роду Романовых 1613-го года.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

Несколько тысяч жителей Невьянска неделю сидят без отопления. / Мошенники в соцсетях предлагают купить билеты «Коляда-театра» (СКРИН). / В Екатеринбурге будут судить живодера, скинувшего щенка с балкона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»