Телефонный террорист «поставил на уши» дальневосточные города

По Дальнему Востоку прокатилась волна телефонного терроризма. Из-за поступивших звонков в ряде регионов экстренным службам пришлось эвакуировать людей из социальных объектов. Так, во Владивостоке из-за сообщении о бомбе были эвакуированы посетители и сотрудники двух крупных торговых центров, а также студенты и работники Дальневосточного государственного института искусств.

«Эвакуировали всех посетителей и сотрудников торговых центров «Седанка Сити» и «Черемушки». На местах работают полицейские, проводится проверка зданий», – приводит «Интерфакс» слова представителя УМВД по Приморскому краю. Как отмечает РИА «Новости», в ТЦ «Черемушки» вчера, 11 сентября, состоялся предпремьерный показ фильма «Матильда». По одной из версий, звонивший может являться ярым противником данной ленты.

Стоит отметить, что ранее анонимные звонки о минировании объектов получили в Южно-Сахалинске. Там были эвакуированы посетители и работники четырех торговых центров. Аналогичное ЧП случилось и в Магадане. Там на улицы выгнали всех, кто находился в двух кинотеатрах, трех школах, двух вузах, рынке и ряда других зданий. Отмечается, что анонимные звонки поступили на единую диспетчерскую службу «112» с разницей в несколько минут.

Впрочем, сообщения о минировании в последние сутки также поступали и в других городах страны. В Перми, например, были эвакуированы сразу несколько школ, городская администрация и железнодорожный вокзал. Эвакуация проходит в нескольких ТЦ Красноярска – в полицию поступили сообщения о «подозрительных объектах» в разных районах города.

Как писал «Новый День», днем ранее в Екатеринбурге вывели посетителей из торгового центра и автовокзала, в Челябинске – пяти торговых центров. В Новосибирске поступил ложный звонок о минировании торгового центра, автовокзала и гостиницы, в Омске эвакуировали несколько развлекательных заведений и администрацию города. Эвакуация из-за сообщений о бомбе была в Рязани, Уфе, Ставрополе, Стерлитамаке, Брянске.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 12.09.17

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