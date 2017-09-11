Виртуальные террористы поставили на уши крупные города России

В Челябинске эвакуировали посетителей практически всех крупных торговых центров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звонки с сообщениями о заложенных взрывных устройствах в ТРК областного центра начали поступать сегодня вечером.

«В дежурную часть ГУ МВД России по Челябинской области поступила информация о нахождении подозрительных предметов в ряде торгово-развлекательных комплексов Челябинска, – сообщили в полицейском главке. – Сотрудниками полиции совместно с управлением Росгвардии Челябинской области и УФСБ по Челябинской области проводятся проверки сообщений, а также устанавливаются личности звонивших».

Эвакуировать пришлось ТРК «Алмаз», «Горки», «Гагарин-Парк», «Кольцо», «Радуга», «Родник», «Фокус», «Фиеста», а также посетителей нескольких ресторанов.

По данным источников в правоохранительных органах, звонки поступали из-за пределов России.

Аналогичная ситуация сложилась сегодня в Брянске, Уфе, Стерлитамаке, Омске, Ставрополе. В последнем полиция получила 42 сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Ни в одном случае информация не подтвердилась.

Напомним, сегодня исполняется 16 лет с момента террористической атаки в Нью-Йорке, когда два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра.

Челябинск, Павел Зварзин

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