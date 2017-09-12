Минирование школ, ДК, ТЦ в Новом Уренгое оказалось ложным

В Новом Уренгое сегодня, 12 сентября, из-за анонимных звонков о минировании силовикам пришлось эвакуировать людей из четырех крупных зданий – ДК «Октябрь», торговых центров «Солнечный» и «Гудзон», а также делового центра «Ямал». Глава пресс-службы УМВД России по ЯНАО Ирина Пимкина подтвердила этот факт, добавив, что ранее в полицию поступили сообщения об обнаружении подозрительных предметов.

«Незамедлительно сотрудники новоуренгойской полиции проверили все помещения. Никакой опасности обнаружено не было. Это была ложная тревога. Обстоятельства произошедшего выясняет новоуренгойский отдел УМВД России по ЯНАО», – приводит слова Пимкиной «Север-Пресс».

Как писал «Новый День», волна фейковых сообщений о минировании прокатилась по всей России. Так, учащиеся всех школ в Перми были отправлены домой после анонимных звонков о заложенных бомбах. Эвакуация также проводилась в нескольких торговых центрах, Пермском государственном университете, автовокзале, железнодорожном вокзале «Пермь-2» и жилой многоэтажке.

Также сегодня утром телефонный террорист «развлекался» на Дальнем Востоке и в Сибири. Массовая эвакуация из-за сообщений о бомбе проводилась во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Красноярске. Накануне звонки о минировании зданий и эвакуация были в Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Омске, Рязани, Уфе, Ставрополе, Стерлитамаке, Брянске.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 12.09.17

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