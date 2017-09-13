Еще десяток крупных городов России попали под удар телефонных террористов: массовые эвакуации продолжаются / Спецслужбы ищут организаторов провокаций с лже-минированием

Телефонные террористы сегодня продолжили атаку в крупных российских городах. Анонимные звонки о заложенных бомбах на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, учебных заведениях, торговых центрах, административных зданиях в среду зафиксированы в Благовещенске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Абакане, Иркутске, Чите, Томске, Кемерове, Самаре, Саратове. На всех этих объектах проводилась массовая эвакуация. Сотрудники полиции «отработали» все сигналы: ни одно из сообщений не подтвердилось.

Первые сигналы о заложенных взрывных устройствах в ТЦ и общественных зданиях поступили в правоохранительные органы Ставрополя, Уфы, Челябинска, Брянска, Стерлитамака, Омска 11 сентября. Ни в одном случае информация не подтвердилась. По данным источников в правоохранительных органах, звонки поступали из-за пределов России. На следующий день волна эвакуаций из-за «минирования» затронула Екатеринбург, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Магадан, Краснодар, Нижний Новгород и ряд других крупных городов. Всего 12 сентября звонки с угрозой «взрывов» зарегистрированы в 22 городах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Из 205 объектов было эвакуировано более 45 тысяч человек. Правоохранители ведут поиск телефонных террористов. По словам собеседника агентства, многие из звонков исходили с территории Украины. Однако подтверждения этому не поступало.

Первоначально ряд СМИ связали случившееся с проведением антитеррористических учений. После того, как Минобороны опровергло свою причастность, а в МЧС заявили, что у них нет сведений о звонках, стало известно, что правоохранители проверяют версию спланированной телефонной атаки с применением средств IP-телефонии, которые позволяют организовать массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть номер абонента. Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах допускает, что злоумышленники могли делать расчет на то, что психически неуравновешенные люди после массовых сообщений о минировании сами станут звонить в полицию с подобной информацией. Скорее всего, в итоге так и получилось, полагает источник издания.

Во всех регионах по факту сообщений о лже-минировании возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Поскольку действия авторов звонков могут быть согласованы, уголовные дела будут объединены в одно производство и переданы в следственный департамент МВД. Пока оперативники ведомства и сотрудники ФСБ пытаются выявить центр, из которого могли быть организованы звонки. Для этого изучаются и анализируются сообщения в соцсетях и мессенджерах.

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов связал масштабную атаку телефонных террористов с осенним обострением у людей с неустойчивой психикой и ростом доступности технологий, которые позволяют «быстро координировать действия людей в разных точках, технологий». «Не исключено, что в этот раз с их помощью кто-то дополнительно стимулировал традиционную волну», – отметил эксперт.

Официальных версий о том, кто может стоять за лже-минированием, пока не озвучили. В УФСБ России по Хабаровскому краю только указали, что цель заведомо ложных звонков – запугивание населения, и призвали жителей «сохранять спокойствие и не поддаваться панике», передает «Интерфакс». В УФСБ по Саратовской области в свою очередь отметили, что ситуация аналогична событиям 2011 года, когда так же массово поступали звонки о заложенных «взрывных устройствах» в административных зданиях некоторых российских городов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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