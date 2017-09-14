Волна лжеминирований добралась до Петербурга: проводится эвакуация 19 торговых центров

Волна анонимных звонков об угрозе взрывов сегодня докатилась до Санкт-Петербурга. Эвакуация проводится из 19 торговых центров в разных частях города, сообщают местные СМИ. Сообщения о заложенных взрывных устройствах начали поступать с 12:00.

По информации изданий «Мегаполис» и «Фонтанка», посетителей выводят из торговых центров «Авеню», «Июнь», «Атмосфера», «Миллер», «Питер Радуга», «Космос», «Галерея», «Чкаловский», «Невский Атриум», «Монпансье», «ПИК», «Сенная», «Стокманн», «Французский бульвар», «Штрихкод», «Елизаровский», «Капитолий», «Сити молл», «Парк Хаус». Кроме того, проводится эвакуация из офисного центра на улице Марата, 11 и расположенного на первом этаже здания отеля «Гельвеция», а также из здания администрации Центрального района по адресу Невский проспект, 174. По всем адресам выехали оперативные службы.

По данным «Фонтанки», в администрацию «Французского бульвара» позвонил неизвестный мужчина, представился «майором Орловым» и заявил, что «всё заминировано», после чего повесил трубку.

Жители Петербурга в соцсетях сообщают, что проводимую массовую эвакуацию из торговых центров по громкой связи объясняют «техническими причинами».

За четыре дня телефонные террористы атаковали почти три десятка крупных российских городов. Накануне «эпидемия» звонков о заложенных бомбах в учебных заведениях, ТЦ, вокзалах, аэропортах, административных зданиях поразила Москву, сегодня волна добралась до Петербурга.

Отметим, что ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. В Москве столице и ряде других городов были возбуждены уголовные дела о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК). Правоохранители проверяют версию спланированной телефонной атаки с применением средств IP-телефонии, которые позволяют организовать массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть номер абонента.

По данным источника «Интерфакса», почти все звонки об угрозе взрывов поступили с территории Украины.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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