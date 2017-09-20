Террор по телефону и e-mail: как и почему Россию накрыла волна ложных сообщений о минировании

Телефонные террористы продолжают будоражить крупнейшие города России сообщениями о минировании. Серия звонков и анонимных писем о якобы заложенных в ТЦ, офисных и административных зданиях бомбах продолжилась 19 сентября, по всей стране полицейские и спасатели эвакуировали около 100 тысяч человек. «Новый День» поговорил с официальными представителями силовых структур и бывшими сотрудниками спецслужб о том, какие цели преследуют лжеминёры и как с ними можно бороться.

Очередная волна ложных минирований

Согласно последним данным экстренных служб, 19 сентября в России из-за анонимных звонков и писем по электронной почте с угрозами минирования проверки проводились на 152 объектах в 14 городах. Полиция и спасатели были подняты по тревоге в Москве, Салехарде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Астрахани, Воронеже и других крупных населенных пунктах. Всего было эвакуировано почти 100 тысяч человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Однако длительное время была парализована работа торговых центров и административных зданий. Так, в Москве злоумышленники сообщили о взрывных устройствах в 10 столичных управах, префектуре Центрального административного округа, двух торговых центрах и Центрального детского магазина на Лубянке. В Салехарде объектами для «минирования» стали две гостиницы и школа.

В Волгограде и Ростове-на-Дону пришлось выводить на улицу посетителей почти двух десятков ТЦ. В Екатеринбурге бомбы искали в городской мэрии, ТРЦ «Гринвич», офисном здании «Рубин» и цирке. Сейчас все учреждения и торговые центры функционируют в обычном режиме.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в уральской столице сообщения криминального содержания были получены по электронной почте. Экстренные службы эвакуировали около 8,5 тысяч человек. Отбой проверкам органов внутренних дел был дан в 18:30 по местному времени. По словам собеседника агентства, сейчас усилия сотрудников угрозыска и сотрудников ФСБ сосредоточены на розыске авторов поступивших писем. У свердловских силовиков имеется богатый опыт вычисления и привлечения к уголовной ответственности таких злоумышленников, напомнил официальный представитель областного полицейского главка. «Будьте уверены – это дело времени. Хочется сказать этим злоумышленникам следующее: устроить панику среди населения им не удастся. Зато совершенно точно, что за преступниками обязательно придут, вне зависимости от того, где они находятся – в нашей стране или заграницей. Пусть по ночам подпрыгивают от страха», – пригрозил Горелых.

Ущерб – свыше 300 миллионов рублей за неделю

Волна телефонного терроризма началась в России летом этого года с «минирования» аэропорта Храброво в Калининграде. По этому инциденту правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, в момент задержания он был пьян. В августе аналогичный звонок поступил в аэропорт Краснодара. Но общенациональный размах это явление приняло полторы недели назад. 9 сентября неизвестный позвонил в мэрию Омска, сообщив, что в здании находится бомба. После этого вал таких же звонков прошел в Перми, где из-за ложных сообщений о терроризме отменили занятия во всех школах. Далее атакам подверглись Якутск, Саратов, Самара, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва и другие города. Злоумышленники сообщали о якобы заложенных бомбах на вокзалах, в торговых центрах, вузах, офисных зданиях, гостиницах, административных зданиях, жилых домах и т.д. Ни одно из сообщений не подтвердилось. До 19 сентября в городах России эвакуировали более 200 тысяч человек. По предварительным оценкам, ущерб от эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн рублей, подсчитали в МВД. Кроме того, эксперты отмечают, что потери понес не только бюджет, но и предприниматели, – из-за нескольких часов простоя в периоды эвакуации они могли потерять сотни тысяч долларов.

Тем временем по уголовным делам (ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция – до 5 лет лишения свободы), возбужденным после массовых заведомо ложных сообщений о терактах, в ряде регионах задержаны первые подозреваемые – выступившие в качестве подражателей подростки. Несмотря на это, СМИ сейчас ретранслируют другие возможные версии, в том числе конспирологического толка.

Хакеры, украинцы, православные радикалы или ИГИЛ?

Ряд российских и зарубежных информагентств считают, что анонимные звонки о якобы имевших место заложенных бомбах поступают с территории Украины. Впрочем, никаких официальных данных на этот счет пока не поступало. Сенсационным заявлением разразился один из лидеров организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Карелин. Члены этой структуры, известной своей непримиримой позицией по отношению к фильму «Матильда», распространили письмо с угрозами поджечь кинотеатры, если те решатся показывать этот фильм. Карелин сообщил ряду СМИ, что ему поступило анонимное письмо, в котором неизвестные предлагали именно звонить в кинотеатры и угрожать их взорвать. «Есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое… можно звонить», – сказал он.

14 сентября РИА «Новости» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что вал телефонных звонков с сообщениями о терактах связан с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Однако многие специалисты по Ближнему Востоку высказали сомнение в причастности ИГИЛ к этим телефонным атакам.

Согласно еще одной неофициальной версии, к анонимным звонкам может быть причастна некая международная группировка хакеров, а звонки были выполнены из Брюсселя, об этом пишет РБК со ссылкой на источник в МВД и одного из участников закрытого межведомственного совещания, посвященного теме телефонного терроризма. Якобы хакеры преследуют цель получения выгоды и в ближайшее время можно ожидать от них требований внесения на определенные счета денежных сумм за прекращение атак. По некоторым данным, хакеры написали программу, способную формировать поток телефонных звонков (посредством IP-телефонии) на отобранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры. Некоторые СМИ утверждают, что в связи с этим в России создана межведомственная рабочая группа, которая занимается разработкой специального программного обеспечения, способного противостоять такого рода атакам. Однако официальные представители МВД и ФСБ эти сведения пока не подтверждают.

Опыт борьбы уральских силовиков с софтом лжеминеров

Между тем, как сообщил РИА «Новый День» Валерий Горелых, у свердловских силовиков уже есть опыт разоблачения преступников, использовавших специальные программы для сообщений о ложных терактах. Он напомнил, что пару лет назад в России уже проходила широкая серия атак на различные объекты. Тогда лжеминёр грозился взорвать резиденцию свердловского губернатора, юридическую академию Екатеринбурга и Кургана, Свердловский арбитражный суд, свердловские УФМС и УФССП, администрацию Магнитогорска, районные суды и суворовское училище в уральской столице. Сообщения об этом приходили в электронных письмах, подписанных именем преподавателя одного из екатеринбургских вузов. Причем использовалась специальная американская программа, которая скрывала информацию о том, откуда пришло письмо. Несмотря на это, сыщики угрозыска вычислили и задержали злоумышленника. Задержанным оказался житель Магнитогорска, студент одного из уральских вузов 1995 года рождения. На его счету оказалось 14 преступлений. Лжетеррориста полицейские задержали при проведении спецоперации в здании суда Магнитогорска, где он проходил практику.

«Молодой человек был просто в шоке, когда к нему наведались сыщики. Он не ожидал, что его когда-либо вычислят. Выяснилось, что он начал рассылать письма с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах после того, как не смог несколько раз сдать экзамен своему преподавателю. Он начал ему мстить и рассылал письма за его подписью, – отметил Горелых. – Это лишь один из эпизодов борьбы с лжеминёрами. У нас работает отдел «К», есть и другие специалисты, которые взаимодействуют с ФСБ. Так что безнаказанными преступники не остаются».

Мнения о волне лжеминирований оперов и бывших чекистов

Впрочем, масштабность последних событий, вызвавших серьезную тревогу у жителей России, ряд наблюдателей считает достоверным признаком заранее спланированной акции, у которой есть идеологи. Как сообщил РИА «Новый День» бывший сотрудник свердловского УФСБ Юрий Еременко, та же версия об украинском следе сейчас проверяется техническим подразделением спецслужб. «Очень не хотелось бы, чтобы это предположение подтвердилось, ведь в таком случае напряженность в отношениях между России и Украиной усилится», – отметил он.

Бывший руководитель одного из антитеррористических подразделений КГБ СССР Владимир Луценко пояснил «Газете.ru», что аналогичная волна звонков с угрозами имела место и в 1990-е годы в России. «Все это случалось и раньше, особенный разгул был в 1990-е годы. Сотрясало это, кстати, и Германию, и Испанию, и Англию. В 1990-е годы безобразие доходило до того, что детские онкоцентры эвакуировали, после операций детей на газон выносили. Тогда выработали техническую и оперативную методику, и здорово дали по голове таким паразитам. Сейчас они, видимо, вспомнили все это и решили применить новые методы, например, стали звонить через интернет», – сказал он.

По словам Луценко, технически отследить, откуда был звонок, можно. Также есть возможность пресечь действия злоумышленника. «Просто все идет и все меняется, Раньше все эти так называемые террористы звонили из таксофонов и после звонка сразу убегали. И то их умудрялись отслеживать и задерживать, а сейчас, когда звонят через интернет и с мобильного телефона, то это стало в чем-то даже проще. Затруднительно достать таких «террористов», если они находятся за рубежом. Но все равно возможно», – сказал эксперт, призвав СМИ не создавать повышенного ажиотажа вокруг этой проблемы, поскольку это «играет на руку террористам».

Между тем, как пояснили РИА «Новый День» оперуполномоченные сотрудники свердловской полиции, все-таки в большинстве случаев за подобными звонками стоят дети и подростки, которых вычислить несложно, поскольку они не в состоянии принять меры по сохранению инкогнито. Например, они не меняют СИМ-карты. При этом причиной «террористических» звонков нередко становится скука. Другая категория лжеминёров – это люди, перебравшие с алкоголем. И те, кто хочет кому-то отомстить. «У нас были, например, случаи, когда жена ушла в кино или к друзьям, а муж остался один. Поэтому он берет и из ревности решается омрачить вечер супруги звонком о якобы заложенной бомбе», – подметил Валерий Горелых. Он добавил, что нередки и случаи, когда «теракт» устраивают учащиеся, не желающие идти на экзамен или психически нездоровые граждане.

«Так или иначе, цель теракта достигается без самого террористического. Из-за того, что в отдельно взятом городе активизируются по тревоге все экстренные службы, туда-сюда снуют полицейские машины, автомобили саперов и пожарных, в обществе поднимается высокая степень тревоги. Если есть периодичность, люди начинают жить в панике. И, конечно, нельзя забывать, что наносится экономический ущерб, так как эвакуации стоят денег, парализуется работа коммерческих и административных структур», – резюмировал Юрий Еременко.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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