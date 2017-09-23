В Сухом Логу задержан лжеминёр, сообщивший о бомбе «для проверки полиции»

Свердловские полицейские задержали жителя Сухого Лога, который ради шутки «заминировал» одно из зданий в селе Светлом.

Анонимное сообщение о бомбе поступило по линии «02» полиции Сухого Лога 22 сентября в 00:10. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, но никаких опасных предметов не обнаружила.

«Сыщики уголовного розыска по горячим следам установили личность звонившего, а вскоре и задержали. Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в дежурную часть, где после протрезвления, как и положено, опросили. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил якобы с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы. Теперь чрезмерно любопытному молодому человеку, любителю пошутить, находясь подшофе, придется ответить за свой криминальный поступок по всей строгости закона», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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