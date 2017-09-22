В Екатеринбурге эвакуировали очередной торговый центр

В Екатеринбурге сегодня утром экстренные службы вновь подняты по тревоге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители уральской столицы сообщают, что в настоящее время проводится эвакуация посетителей и работников ТРЦ «Радуга». «Всех попросили выйти за территорию. На место прибыли сотрудники полиции, скорая, пожарные», – рассказал нашему агентству один из читателей. Между тем, в сообществе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте» подписчик Никита Желтоносов опубликовал первое фото с места происшествия. Пользователи заявляют, что ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Фото – «Типичный Екатеринбург»

Между тем руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых успокоил горожан, сообщив, что в ТРЦ «Радуга-парк» сегодня проводилась плановая пожарная тренировка. «В наше крайне неспокойное время важно всем структурам оперативно и грамотно действовать друг с другом при возникновении реальных ЧС, чтобы минимизировать неудобства для людей. Поэтому сегодня и проводилось плановая эвакуация. В ближайшее время ТРЦ начнет работать в привычном режиме», – отметил собеседник агентства.

Напомним, 20 сентября в городе неизвестные «заминировали» здание городской мэрии, ТРЦ «Гринвич», «Рубин» и цирк. Всего правоохранители и спасатели эвакуировали тогда около 8,5 тысяч человек. Угроза взрывов не подтвердилась.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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