Силовикам прислали письма о минировании «Гринвича» и мэрии – официальные комментарии об эвакуациях в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники спецслужб продолжают прочесывать здания администрации Екатеринбурга, ТРЦ «Гринвич» и «Рубин» в поисках взрывных устройств. Работники мэрии, как передает корреспондент «Нового Дня», столпились у торгового центра «Пассаж», часть людей разошлась по близлежащим кафе.

Мэрию эвакуируют

«Пожарные говорят, что им поступила информация от ФСБ, что якобы туда пришло письмо по электронной почте о минировании администрации и «Гринвича». Представители скорой помощи не под запись говорят, что это не учения – по их ощущениям. Потому что на учениях всегда присутствуют наблюдатели, которые смотрят, как работают разные инстанции и ведомства. Из чего они делают выводы, что это точно не учения, предполагая, что это дело рук неких «шутников», – передает корреспондент «Нового Дня», который в эти минуты находится у администрации города. Удивительно, что дорожные работы у мэрии не приостанавливались, реконструкция полотна продолжается.

Между тем стало известно, что масштабная эвакуация людей из ТЦ «Гринвич», «Рубин» и мэрии Екатеринбурга началась из-за анонимных электронных сообщений в адрес силовиков. Сейчас правоохранители проводят проверку. Поводов для паники нет, утверждают в ГУ МВД по Свердловской области.

«Сегодня днем в адрес силовых структур Свердловской области поступило несколько электронных писем с текстом криминального характера. Как и положено в таких ситуациях, чтобы не подвергать возможной опасности граждан, органы внутренних дел совместно с нашими партнерами из регионального ФСБ проводят в настоящее время комплекс мероприятий, направленных на проверку сведений, изложенных в посланиях пока неустановленных лиц или лица. Прошу с пониманием отнестись к работе полиции. Она направлена исключительно на обеспечение безопасности жителей Екатеринбурга и гостей столицы Среднего Урала. На данном этапе проверки нет оснований для паники и для утверждения, что людям грозит опасность. Об итогах начавшихся проверок в обязательном порядке дополнительно проинформирую общественность», – прокомментировал «Новому Дню» представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Тем временем на парковке «Гринвича» остаются сотни автомобилей. Но забрать их пока нельзя. «Забрать машины с парковки можно будет только после того, как полиция закончит все необходимые процедуры», – сообщили в «Обществе Малышева, 73». Сколько это займет времени и придется ли автомобилистам платить за дополнительные часы парковки, в ТРЦ пока не уточняют.

Добавим, что волна массовых эвакуаций началась на прошлой неделе, когда сразу в нескольких российских городах поступили звонки о минировании вокзалов, учебных заведений, крупных торговых центров и административных зданий. Позже появились неподтвержденные сведения, что за кибер-атакой могут стоять украинские антироссийские активисты – члены организации «Кибервойска Украины».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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