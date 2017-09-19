Сотрудники мэрии Екатеринбурга вернулись к работе

Силовики закончили обследование здания администрации Екатеринбурга.

Как рассказал РИА «Новый День» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, ничего подозрительного полиция не нашла, сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места.

В здании «Рубина» поиски продолжаются. Часть сотрудников расположенных там организаций ждет на улице, часть предпочла поехать домой.

Ранее силовики проверили здание торгового центра «Гринвич», двери ТРЦ уже открыли для посетителей. Денег за дополнительное время, проведенное на парковке из-за эвакуации, с автомобилистов не берут.

Информации о возобновлении работы цирка, который также был эвакуирован, пока нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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