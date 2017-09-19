От мэрии и «Гринвича» людей отгоняют на 26 метров. Эвакуирован и «Рубин» (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается эвакуация из-за минирования зданий – вслед за ТРЦ «Гринвич» и администрацией Екатеринбурга эвакуировали и «Рубин», где размещаются в том числе наши коллеги – редакции «Екатеринбург ТВ» и «Студии-41», а также рестораны «Своя компания», Burger King и так далее.

Фото Дарьи Манохиной. Журналистам из «Рубина» пришлось покинуть кабинеты

Полицейские отогнали толпившихся от «Гринвича» и мэрии. «Людей просят отойти на 26 метров от здания, но, конечно, это нереально – тут дорога в пяти метрах. Но всех разогнали», – передает корреспондент «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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