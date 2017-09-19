В Екатеринбурге эвакуируют «Гринвич» и мэрию – поступили звонки о минировании (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуируют всех посетителей ТРЦ «Гринвич» и мэрию города. Подробности в МЧС и ГУВД обещали сообщить в течение нескольких минут.

Как сообщили в «Гринвиче», сегодня поступил звонок о минировании торгового центра. На данный момент всех посетителей и работников магазинов эвакуировали. Многие не торопятся уходить от ТРЦ.

Также в это время поступил звонок о минировании мэрии Екатеринбурга. Сотрудники покидают свои кабинеты. Евгений Ройзман написал в своем фейсбуке: «Мэрию Екб эвакуируют. Люди выходят со всех выходов. Мне кажется,что многие сотрудники даже довольны».

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области комментариев никаких не дают. В пресс-службе областного главка полиции обещали сообщить подробности в течение ближайшего времени.

На данный момент в центр города стянуты пожарные автомобили и скорые.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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