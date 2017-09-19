Вторник, 19 сентября 2017, 16:20 мск

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Скандалы и происшествия

Силовики: Источник телефонных атак на Россию находится в Брюсселе

Силовики: Источник телефонных атак на Россию находится в Брюсселе

Атаки телефонных террористов на коммерческие и социальные объекты в России, вероятно, осуществляет международная группировка хакеров, а звонки были выполнены из Брюсселя, РБК, со ссылкой на источник в МВД и одного из участников закрытого межведомственного совещания, посвященного теме телефонного терроризма. В данном мероприятии участвовали сотрудники МВД и ФСБ. Расследованием уголовного дела по статье «телефонный терроризм» (ст.207 УК РФ), занимаются сотрудники ФСБ.

По версии силовиков, хакеры написали программу, способную формировать поток телефонных звонков на отобранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры. Удалось установить, что для осуществления звонков использовалась IP-телефония. Так, например, на пульт скорой помощи в Москве в течение 15 минут поступило 18 звонков о минировании школ. Все они были идентифицированы, как звонки из Брюсселя. Как отмечает издание, ранее источник, близкий к ФСБ, отметил, что по одной из версий, источник массовых звонков посредством IP-телефонии находится на Украине.

Чтобы противостоять атакам террористов-хакеров, была создана межведомственная рабочая группа. Она занимается разработкой специального программного обеспечения, способного противостоять такого рода атакам. «Целью данных атак является последующее прямое обогащение хакерской группировки, представители которой будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег», – рассказал собеседник, присутствовавший на закрытом совещании.

Сегодня, 19 сентября, по крупным городам России прокатилась очередная волна эвакуаций людей из объектов коммерческой и социальной инфраструктуры. Так, например, в столице эвакуировали 8 управ районов, в Екатеринбурге – администрацию города, крупнейший торговый центр, цирк, деловой центр. В Салехарде из-за сообщений о минировании были эвакуированы две гостиницы и школа, на улицу вывели посетителей и работников трех крупных торговых центров в Ростове-на-Дону. В Волгограде эвакуировали 11 крупных торговых центров, в Астрахани, как и в Мурманске, звонки о ложном минировании парализовали работу десятка объектов. Всего во вторник, 19 сентября, после звонков о минировании в 11 городах России было эвакуировано более 19 тыс. человек.

По предварительным оценкам, ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о «минировании» объектов по всей России с 10 по 17 сентября составил 300 млн рублей, подсчитали в МВД. Кроме того, эксперты отмечают, что потери понес не только бюджет, но и предприниматели – из-за нескольких часов простоя в периоды эвакуации они могли потерять сотни тысяч долларов.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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