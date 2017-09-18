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российское информационное агентство 18+

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В Москве «заминировали» три районные администрации

В Москве «заминировали» три районные администрации

«Эпидемия» звонков-угроз о террористических атаках не покидает Москву. Согласно последним данным, сегодня в столице «заминировали» три районные администрации и торговый центр «Охотный ряд».

Как сообщают источники в правоохранительных органах, под «прицелом» сегодня оказались здания префектуры Юго-Западного округа (ЮЗАО) на Севастопольском проспекте, управы по району Коптево на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также здание префектуры Западного округа (ЗАО) на улице Ивана Франко, передает РБК.

Как сообщал РИА «Новый День», «эпидемия» звонков-угроз началась в России 11 сентября, а 13 сентября достигла Москвы.

В пятницу, 15 сентября, депутаты Государственной думы заявили о необходимости ужесточить ответственность за телефонный терроризм. С их точки зрения, самым опасным в данной ситуации является то, что злоумышленники, используя такую «ложную» тревогу смогу узнать все алгоритмы действий спецслужб в таких ситуациях, в том числе время подъезда и маршруты эвакуации людей.

Москва, Мария Вяткина

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