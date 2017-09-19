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«Гринвич» открыли для посетителей

«Гринвич» открыли для посетителей

Силовики проверили здание торгового центра «Гринвич». По всей видимости, взрывного устройства не обнаружено. По крайней мере, двери ТРЦ открыли для посетителей. На парковку торгового центра устремились владельцы машин, авто остались там на время проверки, в ближайшие минуты ожидается коллапс на выезде с паркингов «Гринвича». Денег за дополнительное время, проведенное на парковке из-за эвакуации, с автомобилистов не берут.

Информации о возобновлении работы других объектов, эвакуированных из-за сообщений о бомбах, пока нет. Напомним, кроме торгового центра сегодня днем в Екатеринбурге также эвакуировали людей из зданий мэрии, «Рубина» и цирка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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