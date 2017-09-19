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Екатеринбург

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В Екатеринбурге эвакуировали цирк из-за сообщения о бомбе

В Екатеринбурге эвакуировали цирк из-за сообщения о бомбе
Фото подписчика группы «Инцидент Екатеринбург» Гоши Смышляева

Сообщения о минировании объектов в Екатеринбурге продолжают поступать силовикам – эвакуировано здание цирка. Интересно, что животных, задействованных в программах, на улицу выводить не стали. Горожане публикуют в социальных сетях фотографии, на которых видно сотрудников пожарной службы и полицейских, готовящихся к поиску взрывных устройств в здании.

Напомним, ранее были эвакуированы администрация Екатеринбурга, «Рубин» и «Гринвич». В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что причин для паники нет. Людей из зданий эвакуируют, т.к. в адрес силовых служб поступили анонимные электронные письма, в которых говорится о минировании объектов в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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