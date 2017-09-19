Силовики завершили проверки в мэрии, «Гринвиче» и цирке после писем о бомбе

В Екатеринбурге сотрудники полиции и УФСБ завершили проверку зданий городской администрации, цирка и ТЦ «Гринвич» после сообщений неизвестных о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают горожане. Очевидцы говорят, что людей в настоящее время запускают обратно в здания. По всей видимости, взрывных устройств не обнаружено. Официальный комментарий на этот счет должен поступить от полиции позже.

Между тем в офисном центре «Рубин», о минировании которого также сообщали неизвестные, проверка еще продолжается.

Напомним, сегодня сотрудники правоохранительных органов получили по электронной почте несколько писем от неизвестных о том, что в уральской столице заминированы четыре объекта: «Гринвич», цирк, мэрия и «Рубин». Сейчас сотрудники полиции выясняют, кто является автором этих писем.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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