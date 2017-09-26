СМИ: спецслужбы установили организатора волны лжеминирований в России (ФОТО)

Спецслужбы России установили имя человека, организовавшего мощнейшую телефонную атаку на российские города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по неподтвержденным пока официально данным, им оказался 28-летний житель Ставропольского края Альберт Абрамов. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал Mash. Согласно распространяемой информации, ранее Абрамов проникся идеями ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и уехал к боевикам в Сирию.

Силовики склоняются к версии, предлагаемой Mash, что целью террористов было усыпить бдительность российских спецслужб. Чтобы при возникновении настоящей угрозы никто не воспринял ее всерьез из-за волны ложных сообщений.

Напомним, лжеминирования ТЦ, бизнес-объектов, административных зданий и других мест с массовым пребыванием людей начались в российских городах три недели назад. За это время экстренные службы эвакуировали в общей сложности свыше 300 тысяч человек. В частности, 20 сентября в Екатеринбурге пришлось выводить на улицу людей из зданий городской мэрии, ТРЦ «Гринвич», «Рубина» и цирка. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

Ранее российские и зарубежные информагентства выдвигали версии, что анонимные звонки о якобы имевших место заложенных бомбах поступают с территории Украины. Впрочем, никаких официальных данных на этот счет пока не поступало. Сенсационным заявлением разразился один из лидеров организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Карелин. Члены этой структуры, известной своей непримиримой позицией по отношению к фильму «Матильда», распространили письмо с угрозами поджечь кинотеатры, если те решатся показывать этот фильм. Карелин сообщил ряду СМИ, что ему поступило анонимное письмо, в котором неизвестные предлагали именно звонить в кинотеатры и угрожать их взорвать. «Есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое… можно звонить», – сказал он.

Впервые СМИ сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах о том, что вал телефонных звонков с сообщениями о терактах связан с запрещенной в России организацией «Исламское государство», 14 сентября. Однако многие специалисты по Ближнему Востоку высказали сомнение в причастности ИГИЛ к этим телефонным атакам.

Согласно еще одной неофициальной версии, к анонимным звонкам может быть причастна некая международная группировка хакеров, а звонки были выполнены из Брюсселя. Якобы хакеры преследуют цель получения выгоды и в ближайшее время можно ожидать от них требований внесения на определенные счета денежных сумм за прекращение атак. По некоторым данным, хакеры написали программу, способную формировать поток телефонных звонков (посредством IP-телефонии) на отобранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 26.09.17

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