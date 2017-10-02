Массовая эвакуация в Нижнем Новгороде: телефонные террористы атаковали десятки объектов инфраструктуры

В Нижнем Новгороде из-за звонков о заложенных бомбах вслед за десятками школ, Кремлем, областной и городской администрациями и другими административными объектами проведена эвакуация во всех крупных торговых центрах, вузах, а также в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Всего из-за сообщений о «минировании» в Нижнем Новгороде эвакуированы десятки объектов.

Неизвестный мужчина позвонил на телефон службы спасения 112 и сообщил об угрозе взрыва в торговых центрах «Небо», «Мега», «Жар-птица», «Фантастика», «Седьмое небо», «Индиго», «Золотая миля», «Крым», «Республика» и ряд других, передают местные СМИ. Спецслужбы эвакуировали всех посетителей и проводят проверку этих объектов. Также массовая эвакуация затронула семь вузов – Российский Государственный университет правосудия, НИУ РАНХиГС, Институт экономики и предпринимательства, Институт пищевых технологий и дизайна, Мининский университет, один из корпусов НГТУ, филиал НИУ ВШЭ, министерство финансов, министерство имущественных отношений, ИФНС Приокского района, Канавинский ПФР, а также Московский вокзал и аэропорт. Из-за закрытия вокзала остановлено движение поездов и пригородных электричек. В аэропорту Стригино задержаны все рейсы на вылет. Самолеты, которые должны приземлиться, временно будут находиться в стерильной зоне, пассажиров выпускать из лайнеров не будут, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэрогавани.

Напомним, звонки о минированиях в Нижнем Новгороде начались утром 2 октября. Массовая эвакуация первоначально коснулась как минимум 26 школ. По предварительным данным, учеников эвакуировали из школ: №№ 176, 94, 178, 41, 44, 46, 185, 151, 130, 125, 45, 128, 52, 91, 7, 161, 111, 169, 113, 22, 18, 183, 144, 19. «В школах рассказывают о том, что они вынуждены ждать, когда к ним приедут МЧС, полиция и кинологи. Очень много вызовов, людей и техники не хватает», – передает портал NN.ru.

В пресс-службе регионального полицейского главка изданию сообщили, что «по всем поступившим сообщениям сейчас проводятся проверочные мероприятия». На проверенных к настоящему времени объектах «угроз не обнаружено», добавили в полиции.

Напомним, волна массовых эвакуаций из-за анонимных звонков о минировании зданий началась в России с 10 сентября. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, за первые десять дней экономический ущерб составил не менее 1 млрд рублей.

В СМИ появляются различные версии того, кто может быть причастен к массовым минированиям. Есть предположение, что анонимные сообщения оставляют члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» или международная группировка хакеров. Силовики склоняются к версии, что целью террористов было усыпить бдительность российских спецслужб, чтобы при возникновении настоящей угрозы никто не воспринял ее всерьез из-за волны ложных сообщений. Ранее в прессе выдвигали версии, что анонимные звонки о якобы имевших место заложенных бомбах поступают с территории Украины. Однако никаких официальных данных на этот счет пока не поступало.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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