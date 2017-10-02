Волна лжеминирований в Нижнем Новгороде: эвакуированы 26 школ

В Нижнем Новгороде активизировались телефонные террористы. Неизвестные сообщили о наличии бомб в школах, а также учреждениях на территории Нижегородского Кремля. Кроме того, звонки о минировании поступили и в области, по этой причине была эвакуирована администрация Кстовского района.

На данный момент известно о лжеминировании 26 учебных заведений Нижнего Новгорода, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, учеников эвакуировали из школ: №№ 176, 94, 178, 41, 44, 46, 185, 151, 130, 125, 45, 128, 52, 91, 7, 161, 111, 169, 113, 22, 18, 183, 144, 19. На месте работают полиция и кинологи.

Поступил анонимный звонок о заложенной бомбе на территории Нижегородского Кремля. Эвакуированы областная, городская администрации и здание законодательного собрания, а также здание Пенсионного фонда России на улице Малой Покровской, передает РБК.

Напомним, волна массовых эвакуаций из-за анонимных звонков о минировании зданий началась в России с 10 сентября. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, за первые десять дней экономический ущерб составил не менее 1 млрд рублей.

В пятницу от действий лжеминеров пострадали жители Екатеринбурга. Злоумышленники сообщили о заложенных бомбах практически во всех торговых центрах города, а также административных зданиях и школах. После эвакуации и тщательной проверки взрывные устройства найдены не были.

В СМИ появляются различные версии того, кто может быть причастен к массовым минированиям. Есть предположение, что анонимные сообщения оставляют члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» или международная группировка хакеров.

Силовики склоняются к версии, что цель террористов состоит в том, чтобы усыпить бдительность российских спецслужб. Чтобы при возникновении настоящей угрозы никто не воспринял ее всерьез из-за волны ложных сообщений.

Нижний Новгород, Службы информации РИА «Новый День»

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