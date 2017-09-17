В России продолжается волна «телефонного терроризма»: за день эвакуировали более 21 тысячи человек

В России за субботу эвакуировали более 21 тысяч человек из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, гостиницах, вокзалах, ночных клубах. Правоохранители проводили проверки в 11 регионах. Всего поступило 57 сообщений об угрозе терактов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что все объекты были обследованы, угроза взрывов не подтвердилась.

Только в Москве накануне было эвакуировано 8 тысяч человек, поступило 40 ложных звонков об угрозе терактов. Телефонные хулиганы «минировали» столичные торговые центры, ночные клубы в центре столицы, а также кинотеатр на проспекте Вернадского и Ярославский вокзал. «Эпидемия» лжеминирования коснулась трех ночных клубов – ART{ель} Бессонница, ICON и RED, расположенных на Болотной набережной. Были эвакуированы сотни посетителей.

В Казани проводилась эвакуация из девяти торговых центров и гостиницы после звонков о заложенных взрывных устройствах.

В Тюмени виртуальные террористы «заминировали» шесть торговых центров.

С начала этой недели волна анонимных звонков с угрозами взрывов прокатилась по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург. Всего случаи массового «телефонного терроризма» были зафиксированы в почти 30 крупных городах. За среду и четверг из-за звонков с угрозами были эвакуированы свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма в ряде городов возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ). Правоохранительные органы проверяют версию организованной телефонной атаки с применением средств IP-телефонии, которые позволяют осуществлять массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть номер абонента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.17

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