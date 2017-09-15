Госдума готова ужесточить наказание за телефонный терроризм

Депутаты Государственной думы после «эпидемии» звонков-угроз о терактах, которая на этой неделе прошла практически по всей стране, требуют ужесточить ответственность за телефонный терроризм. Сегодня на пленарном заседании парламентарии объяснили, чем опасны такие массовые эвакуации.

«Вся страна вздрагивала, когда «минировали» школы, железнодорожные вокзалы, торговые центры. Необходимо ужесточение ответственности за телефонный терроризм с повышением штрафов, сроков. Может быть, вплоть до приравнивания к пособничеству терроризма», – заявил член президиума фракции ЛДПР в Госдуме Михаил Дегтярев.

Он пояснил, что самое опасное в произошедшем было то, что злоумышленники теперь знают «все алгоритмы» действий спецслужб при террористических атаках.

«Когда работают специальные службы: спасатели, саперы – все алгоритмы становятся доступными для реальных террористов: время подъезда и все маршруты, в том числе маршруты эвакуации – все это становится очевидным. Это очень серьезная проблема», – считает Дегтярев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев со своей стороны согласился, что при эвакуациях люди становятся наиболее уязвимыми для террористов. Особенно это касается школ.

«Как происходит эвакуация в школе? Детей выводят только в 2 места – школьный двор и школьный стадион. Реальный террорист может поджидать их именно там. Вот над предотвращением чего мы должны работать», – подчеркнул Шхагошев.

Депутат выразил уверенность в том, что 90% тех, кто стоит за организацией провокаций последних дней, «делают это умышленно.

«Реально за этим могут стоять ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) или украинские националистические организации. Они настроены антироссийски, потому что в Сирии мы объявили им реальную жесткую войну, а о националистических силах (Украины) говорить вообще не хочу», – сказал политик и добавил, что оставшиеся 10% телефонных террористов – те, кто «воспользовались этим и решили повторить». «Уже есть задержанные подростки в Подмосковье», – отметил Шхагошев.

С его точки зрения, государство должно дать жесткий ответ подобным провокациям.

«В мире готовиться в режиме он-лайн десятки сотни террористических актов. Мы должны дать тактический ответ. У террористов оружие – взрывчатка, а у нас – закон. В октябре, надеюсь, будем рассматривать ужесточение ответственности за вербовку, вплоть до пожизненного, так как все финансы сейчас без идут именно вербовщиков. Они потеряли там более 100 тысяч боевиков, нужно заново составлять армию. Надо закрыть этот пробел. По телефонному терроризму, может быть во втором чтении или в другом формате, может быть в рамках этого законопроекта мы свое, конечно, предложим», – заключил Шхагошев.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», «эпидемия» звонков-угроз началась в России 11 сентября, а 13 сентября достигла Москвы. Тогда целями телефонных террористов стали Киевский, Ярославский и Курский вокзалы, а также аэропорт «Шереметьево». Кроме этого поступили анонимные звонки о «минировании» Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, ГУМа, а также ТЦ «Метрополис», в ТЦ «Город», расположенный на шоссе Энтузиастов, в «Афимолл-сити» и в «Капитолий».

По данным источников в правоохранительных органах, вчера в Москве из-за угрозы террористических атак было эвакуировано более 40 тысяч человек.

За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Правоохранительные органы проверяют версию спланированной телефонной атаки с применением средств IP-телефонии, которые позволяют организовать массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть номер абонента.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.09.17

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