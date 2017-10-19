За сообщения о лжеминированиях депутаты предлагают сажать на 5-10 лет

Депутаты Госдумы подготовили поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат наказание за действия телефонных террористов. Из детской шалости лжеминирования превратились в проблему государственного масштаба. По мнению парламентариев, за подобные преступления правонарушители должны нести надлежащую ответственность. Эксперты считают, что нужно не только ужесточать наказание, но и разрабатывать алгоритм анализа анонимных звонков, чем терпеть ущерб от действий неуязвимых террористов.

В настоящее время за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» российским законодательством предусматривается штраф в размере до 200 тысяч рублей, исправительные работы или заключение сроком до трех лет. Группа депутатов предлагает ужесточить санкцию и внести в статью УК пункт о преступлении, совершенном организованной группой лиц, пишет РБК. Согласно поправкам, разработанным в Госдуме, максимальное наказание за подобные деяния составит 10 лет лишения свободы.

По словам одного из авторов инициативы, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, документ разрабатывался совместно с силовиками и экспертами. «Эта мера необходима. От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки – никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться», – отметил депутат.

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сравнил анонимные звонки о лжеминировании с вирусной инфекцией, а также отметил, что раньше этой проблеме не придавали большого значения, думали – детское хулиганство.

Тем временем, эксперты считают, что нельзя ограничиваться только ужесточением карательных мер, необходимо обратить внимание на саму реакцию на анонимные звонки и разрабатывать алгоритм их анализа. Лица, против которых вводится закон, остаются для него неуязвимы, например, если они звонят с территории чужой страны, которая их не выдаст, отмечает эксперт по безопасности Артем Курев. При этом для борьбы с «телефонными минерами» спецслужбам не хватает техники и компьютерных программ для экспресс-анализа голосов, на основании которого принимается решение об эвакуации здания.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», волна телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах прокатилась по всей стране. Первые сообщения поступили 11 сентября. Взрывные устройства искали в различных зданиях в Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Москве и других городах. По предварительным данным, за это время были эвакуированы более миллиона человек в 120 населенных пунктах после «минирования» свыше почти 2 тысяч зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

В начале октября в ФСБ заявили, что нашли телефонных террористов – ими якобы оказались четыре гражданина РФ, которые находятся за рубежом, но при этом у них есть пособники в России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.10.17

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