Ущерб от цунами «минирований» в Екатеринбурге составил около 100 млн рублей. Данные судей, ФСБ и полиции

29 сентября 2017 года навсегда войдет в историю Екатеринбурга как день самой массовой атаки телефонных террористов. Невероятная по своим масштабам волна «минирований» парализовала общественную и деловую жизнь уральской столицы. ФСБ и полиция до сих пор устанавливают зачинщиков того беспредела. Редакция РИА «Новый День», в свою очередь, решила подсчитать ущерб, который нанесли городу лжеминеры. Мы не претендуем на абсолютные цифры, по объективным причинам были произведены только грубые подсчеты. Однако нам очень хотелось понять, о каком порядке цифр в принципе может идти речь. Во все заинтересованные ведомства были направлены запросы, на которые, наконец, получены ответы. О том, во сколько Екатеринбургу обошлись ложные сообщения о заложенных бомбах, насколько успешно силовики ловят лжеминеров и какие им выносят приговоры в суде – читайте далее.

Самая массовая волна «минирований»

Если быть точнее, цунами «минирований» накрыло Екатеринбург днем 29 сентября, а закончилось только на следующий день. Телефонные хулиганы терроризировали уральскую столицу в течение 14 часов, поставив на уши все экстренные службы и не на шутку переполошив горожан. Позже ГУ МВД РФ по Свердловской области заявило, что всего в органы внутренних дел поступило около 150 сигналов криминального характера – эвакуации проходили не только в областном центре, но еще в Березовском и Верхней Пышме. К счастью, нигде взрывных устройств найдено не было.

По факту ложных сообщений о бомбах в каждом городе возбудили по одному уголовному делу по статье 207 УК РФ. На Екатеринбург, по предварительным данным полиции, пришлось свыше 110 фактов «минирований» зданий, местные следователи объединили все эпизоды в одно производство. О количестве эвакуированных людей суммарных данных по-прежнему нет.

Сейчас сотрудники ФСБ и полицейские из специализированного отдела «К» продолжают вести работу по установлению личностей «телефонных террористов». Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых назвал лжеминеров «упырями» и пообещал, что они будут найдены вне зависимости от местонахождения – «на Урале, в странах СНГ или за бугром».

Хочется надеяться, что злоумышленников действительно настигнет наказание. А пока подытожим, во сколько обошлась Екатеринбургу их массированная атака. Для этого нам придется использовать обрывочные данные, так как коммерческие структуры, органы государственной власти и муниципальные учреждения такую информацию давать не решились.

Количество пострадавших объектов

Сначала в Екатеринбурге эвакуировали правительственные здания, школы, торговые центры и кинотеатры, затем очередь дошла до ночных заведений. Для большей наглядности, восстанавливая события 29 сентября, мы разделим здания на группы по их прямому функционалу: школы будут в одной, торговые центры – в другой. Так нам будет проще подсчитать их количество и понять ущерб от «минирований». Эти данные будут формироваться на основе публикаций и сообщений в СМИ, поэтому могут не полностью отражать всю картину. Итак, поехали.

Госучреждения и правительственные здания – минимум 25

Эпопея началась со звонка в резиденцию свердловского губернатора, потом пошла по цепочке. В течение дня были «заминированы»: правительство Свердловской области и минтранс, который находится в «белом доме», МУГИСО, министерство образования, министерство строительства, министерство социальной политики, минприроды, администрация Кировского района.

Также «телефонные террористы» добрались до отделений Пенсионного фонда на ВИЗ-бульваре, 7, Вайнера, 26, и Мамина-Сибиряка, 145, здания Кировского районного суда, центров занятости на Комсомольской, 4, 8 Марта, 12, и Восточной, 64. Пострадали здания налоговой службы на Мичурина, 239, Титова, 3, Тимирязева, 11, и Дом контор (8 Марта, 10а), представительство Республики Татарстан на Сакко и Ванцетти, 24, представительства ЯНАО и ХМАО-Югры на ул. Горького, 47.

В этом же списке – здание на Малышева, 101, которым владеет МУГИСО. В нем располагаются: департамент лесного хозяйства, Государственная инспекция труда, Фонд социального страхования, хореографический колледж, «Областная газета», аппарат уполномоченного по правам ребенка, департамент ГЖИ и другие структуры. Также 29 сентября были «заминированы» парк ЕТТУ на Бакинских Комиссаров, 131, главпочтамт на проспекте Ленина, «Сбербанк» на Титова, 1, и Южный автовокзал.

Торговля, развлечения, услуги – минимум 66

С утра и до вечера 29 сентября в Екатеринбурге пришлось эвакуировать практически все известные торгово-развлекательные центры: «Гринвич», «Мега», «Фан-фан», «Дирижабль», «Алатырь», «Радуга-парк», «Таганский ряд», «Парк-хаус», «Карнавал», «Глобус», «Мегаполис», «Пекин», «Пассаж», «Сила воли», «Успенский», «Ботаника молл», «Гранат», «Академический», «Аида», «Омега», «Европа», «Комсомолл», «Гермес плаза», ТЦ «Астор» (бывший ЖК РТИ), «Кировский-люкс», «Современник», «Весенний», «Сибирский тракт», «Универбыт», «Краснолесье», «Марс», «Бум». Сюда же можно отнести Bolshoy универмаг на Малышева, 71, с «Золотым яблоком», мебельный центр «Гулливер», супермаркеты «Мегамарт» и «Пятерочка» в разных частях города, а также БЦ «Саммит».

В эту же категорию отнесем Дом кино, Дом актера, кинотеатр «Заря», «Кинодом», ККТ «Космос» (пришлось останавливать концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум), концерт-холл «Свобода», «Мытный двор» (здесь находится не менее 5 заведений общепита и баров – прим. ред.), «Рататуй», «Бадриджани» и «Кучмала» на Уралмаше, «Гастроли», «Оптимист», «Юность», «AGAVE», «Alibi», «Шалом Шанхай», «Грязные танцы».

Пострадали и отели: Park Inn на Мамина-Сибиряка, «Пале Рояль» на Сибирском тракте, «Грин Парк отель» на Народной Воли, «Онегин Плаза» на Розы Люксембург, «Визави» на Татищева, «Атлантик» на Щербакова, 2. Среди других объектов, которые накрыло цунами «минирований»: Limerance на Малышева (бутики, рестораны, многочисленные офисы, а также телекомпания «4 канал»), Liberty на 8 Марта, 17, компания «СКБ Контур» на улице Народной Воли, пельменная «Замес», аквапарк «Лимпопо», МРСК-Урал на Куйбышева.

Учебные заведения – 45

Среди эвакуированных объектов оказалось много школ и вузов. Школы: №№ 7, 16, 23, 27, 30, 44, 69, 72, 95, 102, 138, 140, 143, 146, 147, 148, 154, 157, 163, 164, 165, 170, 171, 183, 208, хоровая школа №2, 2-я гимназия, несколько детских садов. Вузы: Уральский государственный медицинский университет, три общежития УрГПУ, Горный университет, УрГАУ, УрГЮУ, Уральский институт управления – РАНХиГС, УрГУПС, Коллеж транспортного строительства, Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, УрГЭУ-СИНХ, РГППУ, Свердловский областной педагогический колледж, Колледж энергетики и машиностроения.

По нашим подсчетам выходит, что 29-30 сентября в Екатеринбурге было «заминировано», по меньшей мере, 136 зданий. Подробное о том, как это было, можно почитать здесь.

Сумма ущерба

Важно понимать, что последствия «минирований» – это, в первую очередь, мероприятия по эвакуации людей из зданий и проверка объектов. Государство берет на себя расходы в результате усиленного режима несения службы. Это, например, трата бензина на служебном транспорте полиции, МЧС и скорой помощи, дополнительные средства на оплату работы кинологов. Кроме того, нередко личный состав подключают внеурочно. Подобные данные носят сугубо внутренний характер и СМИ их никто не разглашает. Поэтому эту статью расходов оставляем за рамками нашего материала.

Проблематично подсчитать и упущенную выгоду бизнеса от действий телефонных хулиганов. Из-за массовых сообщений о возможной угрозе и эвакуации крупнейших торговых центров их арендаторы всего за несколько часов приостановки работы могли потерять сотни тысяч долларов, как подсчитали опрошенные РИА «Новый День» эксперты. Час простоя, вызванный звонками о «минированиях», мог обойтись в суммы от 150 тысяч до 15 миллионов рублей, уточняют бизнесмены. «Арендаторы теряют де-факто полдня в оборотах. Все зависит от конкретного комплекса, но в среднем для ТЦ площадью 50 тыс. кв. м дневной оборот должен быть 30-35 млн руб.», – сообщил независимый эксперт Петр Исаев, которого ранее цитировало «РБК-Новосибирск».

Это что касается торговых центров и магазинов. Мы будем опираться на цифры экспертов и коммерсантов, а также на сведения ФСБ. Чекисты ранее заявили, в частности, что ущерб от «минирования» «Карнавала» в Екатеринбурге (14 октября) составил свыше 2 миллионов рублей.

Наряду с этим примем во внимание сведения, предоставленные нашему агентству представителями питейных заведений. По их словам, выручка среднего городского бара в обычный день составляет около 80 тысяч рублей, в выходные – около 200 тысяч. Волна «минирований» выпала на пятницу, 29 сентября, бары попали под раздачу в самый пиковый момент – когда горожане потянулись на отдых после рабочего дня. Так что будем считать несколько часов простоя исходя из максимально возможной прибыли подобных объектов.

Что касается школ, вузов, правительственных зданий и госучреждений, то здесь возьмем в качестве отправной точки судебные решения. Так, в сентябре в Калининградской области был вынесен приговор 32-летнему жителю Зеленоградского района. Он обвинялся в ложном минировании ОМВД России по Зеленоградскому району и МО МВД России «Советский». За это мужчина получил 1 год и 2 месяца исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработка в доход государства 5%. Также суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с него в пользу полиции ущерб в сумме 10 тысяч рублей. Будем считать, что такую же сумму могли бы взыскать с «террористов» по гражданским искам екатеринбургские школы, небольшие налоговые инспекции. Что касается «белого дома», министерств и других крупных государственных учреждений, здесь «ценник» мог бы быть и выше – в пределах 100 тысяч рублей. Например, за здание правительства области «террористам» пришлось бы выплатить чиновникам 100 тысяч рублей, за здание одного министерства – 50 тысяч рублей, за муниципальные учреждения, а также вузы – 30 тысяч рублей. Потери репутационные и временные от актов терроризма тоже оставим за скобками.

Вооружившись таким пониманием вероятного ущерба, начинаем считать. Наибольшие потери понес, конечно же, бизнес. Только 30 с лишним торговых центров в общей сложности потеряли порядка 75 миллионов рублей за один день-вечер, еще два самых крупных ТРЦ – «Гринвич» и «Мега» (каждый из них превышает те же «Карнавалы» и «Алатыри» по площадям минимум в пять раз) – еще около 20 миллионов рублей. Убытки баров составили примерно 2 млн рублей, убытки шести отелей (а под волну попали очень крупные объекты, в том числе имеющие кафе и рестораны) в общей сложности могут приблизиться к сумме в 1 млн рублей.

Идем далее. Резиденция свердловского губернатора, «белый дом» обошлись по 100 тысяч рублей. Еще несколько министерств и администрация района – еще в 300 тысяч. Налоговые, центры занятости и прочие структуры, а также крупные муниципальные объекты (сюда же включим здания из другого списка – Дом кино, Дом актера, кинотеатр «Заря», ККТ «Космос», а также отели, ущерб которых мог бы быть схожим с кинотеатрами, и т.д.) – свыше 600 тысяч рублей. То есть ущерб госучреждений и правительственных зданий составил минимум 1 миллион 100 тысяч рублей.

Далее подсчитаем убытки школ и вузов. В преподавательском сообществе, конечно, больше сетуют на объем знаний, который в день «минирований» недополучили головы учащихся. Тем не менее, примерно 30 школ и детских садов 29 сентября предположительно получили ущерб в размере 300 тысяч рублей. 12 вузов по 30 тыс. и три общежития по 10 тысяч рублей – еще 390 тысяч рублей. Всего по этой категории – около 700 тысяч рублей. Оговоримся, опять же, что невозможно сейчас подсчитать то, сколько при этом потратили сил, времени и средств родители, которые забирали своих детей из школ и детских садов.

Таким образом, суммируя все полученные по нашим весьма приблизительным подсчетам данные, получается, что ущерб от цунами «минирований» 29-30 сентября в Екатеринбурге составил около 100 миллионов рублей.

Данные судейского корпуса, ФСБ и полиции

Специально для лжеминеров в Уголовном кодексе РФ существует статья 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция которой предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, в особо серьезных случаях – арест до полугода или лишение свободы до 3 лет. Если «минирование» повлекло причинение крупного ущерба (свыше 1 млн рублей), злоумышленникам грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Что же показывает судебная практика?

По информации управления судебного департамента в Свердловской области, за 6 месяцев 2016 года на Среднем Урале по 207-й статье было осуждено 13 человек, за весь год – 27 человек. За первое полугодие 2017 года суды региона рассмотрели 10 дел. В подавляющем большинстве такие уголовные материалы рассматриваются в особом порядке – по ходатайству самих обвиняемых, признавших свою вину. И далеко не всегда это несовершеннолетние. Дополнительно учитывая характеристики подсудимых и иные обстоятельства, служители Фемиды максимально возможного по УК наказания почти никому не дают. В основном «телефонные террористы» отделываются штрафами, исправительными работами, какими-то ограничениями (например, запретом на посещение массовых мероприятий или запретом на пребывание вне дома с 22:00 до 06:00 часов) и условными сроками.

Кроме того, крайне низок процент апелляций по таким приговорам. В 2016-2017 годы областной суд рассмотрел лишь три таких дела. Но что еще примечательнее – за последние годы на Среднем Урале не было рассмотрено ни одного гражданского иска от пострадавшей стороны – будь то школа, бар или правительственное учреждение. «Можем только предполагать, что в настоящее время только-только формируется практика по таким делам. Поэтому и нет запросов на возмещение материального или морального вреда», – говорят в пресс-службе облсуда.

В завершение приведем статистику от ФСБ и ГУ МВД РФ по Свердловской области. Обоим ведомствам мы задали достаточно много вопросов, но получили, как это нередко бывает, очень сдержанные ответы. Так, в УФСБ по Свердловской области сообщили, что за 9 месяцев 2017 года в регионе было зарегистрировано 2 преступления, которые относятся к компетенции органов ФСБ по ст. 207 УК РФ. «Одним из таких преступлений является ложное минирование ТЦ «Сима лэнд» в августе 2017 года. В результате оперативно-разыскных мероприятия был задержан безработный житель Екатеринбурга, 1990 года рождения, ранее судимый за преступления по этой же статье. Вторым задержанным оказался житель области, 1993 года рождения, который совершил ложный звонок о минировании ТРЦ «Карнавал» в октябре 2017 года. Ранее он был судим по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время рассматривается возможность переквалификации уголовного дела с ч.1 на ч.2 ст. 207 УК РФ, поскольку по предварительным оценкам ущерб данного деяния составил более 2 миллионов рублей. Оба задержанных дали признательные показания, причиной совершения данных поступков назвали хулиганство», – говорится в ответе, подписанном начальником УФСБ РФ по Свердловской области Александром Вяткиным. В конце он добавляет, что «информация о минированиях в период с 29 по 30 сентября этого года не разглашается в интересах следствия».

Идем далее. Мы получили ответ начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской Александра Мазаева. По его информации, в 2016 году на территории области было зарегистрировано 39 преступлений по статье 207 УК РФ, 22 из которых – в Екатеринбурге. В суды было направлено 23 уголовных дела. Силовики поймали 22 лжеминера. В течение 9 месяцев текущего года полицейские уже зафиксировали 30 ложных сообщений об актах терроризма, в том числе 16 – в уральской столице. Удалось поймать 12 злоумышленников и 10 дел направить в суд. События 29 сентября в эту статистику не вошли.

В качестве примера в ведомстве привели несколько крайне курьезных случаев. В частности, в полиции сообщают о девушке, которая дважды пыталась «взорвать» хостел на улице Донбасской в Екатеринбурге. Выяснилось, что таким образом она хотела отомстить полицейским, которые привлекли к ответственности ее подругу за административное правонарушение.

Еще одного лжеминера задержали в Каменске-Уральском. Им оказался бывший зэк, который устроил пьяную прогулку с любовницей до магазина. Женщину долго не выпускали из торговой точки, он заволновался и вызвал на место правоохранителей. Оказалось, что дама пыталась украсть продукты. Ее задержали. После этого кавалер «заминировал» этот магазин. Тем самым он пытался отвлечь внимание сотрудников магазина и ЧОП от сожительницы.

Похожий случай произошел в Краснотурьинске, где мужчина «заминировал» больницу, чтобы отвлечь внимание сотрудников ГИБДД от своего приятеля, задержанного за пьяную езду и доставленного на медицинское освидетельствование. Но самый забавный случай произошел в Новоуральске, где местный житель «заминировал» мост, соединяющий улицы Первомайскую и Комсомольскую. «Террористом» оказался мужчина, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за хулиганство, пьянство и кражу. Пояснить причину своего поступка он не смог.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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