Новая волна эвакуаций в Екатеринбурге (Трансляция)

Трансляция обновлена 12:32 (время московское)

12:32 Волна минирований такого масштаба, как это было в Екатеринбурге ранее, по стране не прекращалась. Сегодня «подошла очередь» Липецка – эвакуировано более 20 школ, торговый центр, библиотека. Вчера в очередной раз аналогичные события происходили в Санкт-Петербурге. В Питере полицейским поступило 114 звонков, на улицы вывели более 41 тысячи человек. Сегодня, кроме Екатеринбурга и Липецка, поступают сообщения об эвакуациях в подмосковной Ивантеевке.

12:25 Предыдущие волны эвакуаций прошли в Екатеринбурге 29 сентября и 7 октября. в первом случае «заминировали» почти половину города, тогда поступали телефонные звонки с сообщениями о заложенной бомбе. 7 октября, в День учителя, когда эвакуировали школы, по сообщениям очевидцев, работала другая схема: в учебных учреждениях находили забытые пакеты.

Екатеринбург снова рискует накрыть волной эвакуаций. Правда, на сей раз во всех случаях, о которых известно на текущий момент, речь идет об учебной тревоге. После сообщения о том, что на улицу выводили работников и студентов УрГЭУ-СИНХа, УрГУПСа и здания «Газпром трансгаз Екатеринбург» стало известно об эвакуации основного корпуса, где сидят газовики, в том числе руководство предприятия.

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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