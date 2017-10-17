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Вторник, 17 октября 2017, 15:24 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Екатеринбурге эвакуировали главный корпус УрФУ (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуировали главный корпус УрФУ (ФОТО)
Фото – телеграм-канал УрФУ

В Екатеринбурге снова эвакуация – из главного здания Уральского федерального университета на улице Мира на улицу вывели всех сотрудников и студентов. Об этом сообщает телеграм вуза. «Хорошо, что сегодня солнечный день, можно погулять», – шутят в УрФУ.

Напомним, ранее в Екатеринбурге массово эвакуировали торговые центры, государственные и муниципальные учреждения, вузы, школы, детские сады. Столица Среднего Урала пережила несколько волн эвакуации. Виновные в организации рассылки ложных сообщений о заложенных бомбах пока не найдены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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